Bộ Y tế cập nhật quy định quản lý chất lượng nước sạch theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ảnh minh họa: Nước sạch, tiêu chí quan trọng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và các quy định pháp luật mới được ban hành, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1198/KH-BYT ngày 30/6/2026 về xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2024/TT-BYT được triển khai nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật sau khi Quốc hội và Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Trong đó có Nghị quyết số 190/2025/QH15 về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật số 70/2025/QH15 và Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

Các văn bản này đã tạo ra những thay đổi quan trọng về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và trình tự xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, đòi hỏi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành phải được rà soát, cập nhật để bảo đảm phù hợp với quy định mới.

Theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới, đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động từ ngày 1/7/2025. Trong khi đó, Thông tư số 52/2024/TT-BYT vẫn quy định nhiệm vụ, thẩm quyền của Trung tâm Y tế cấp huyện trong hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Nếu không được sửa đổi kịp thời sẽ có nguy cơ phát sinh khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến tính liên tục và hiệu quả của công tác quản lý, giám sát chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh việc điều chỉnh các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, dự thảo Thông tư sẽ cập nhật các quy định mới về phân cấp, phân quyền trong quản lý quy chuẩn kỹ thuật; bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các địa phương trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi Thông tư lần này không làm thay đổi các yêu cầu chuyên môn của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào việc cập nhật các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; điều chỉnh quy trình tổ chức thực hiện để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và mô hình tổ chức bộ máy mới.

Đồng thời, việc sửa đổi bảo đảm kế thừa các quy định còn phù hợp, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả quản lý nhà nước.

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