Công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố đình và chùa Phú Ốc

Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố đối với đình và chùa Phú Ốc.

Đình và chùa Phú Ốc là những công trình có lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của làng Phú Ốc. Theo Ô Châu cận lục, làng Phú Ốc có tên là Khúc Ốc, là một trong những làng quê được hình thành khá sớm trên vùng đất Thuận Hóa. Trong quá trình khai phá, lập làng của cư dân người Việt, đình và chùa từng bước trở thành những thiết chế văn hóa, tín ngưỡng quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Đình Phú Ốc là nơi thờ các bậc tiền nhân khai canh, khai khẩn, các vị Thành Hoàng, đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và nơi diễn ra các cuộc hội họp, bàn bạc những công việc chung của dân làng. Hằng năm, vào các dịp Xuân – Thu nhị kỳ, dân làng tổ chức tế lễ tại đình nhằm tri ân các bậc tiền nhân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Nằm bên cạnh đình là chùa Phú Ốc, còn gọi là Từ Vân tự, gắn liền với đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người dân và phật tử. Không gian thờ tự tại chùa thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật như hoành phi, liễn đối, tượng Phật, chuông đồng và các tự khí thờ cúng, góp phần minh chứng cho quá trình hình thành và phát triển lâu đời của làng Phú Ốc.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đình và chùa Phú Ốc đã nhiều lần được trùng tu, trong đó các lần gần đây vào năm 2007 và 2016. Đến nay, di tích vẫn bảo lưu nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật, cùng không gian cảnh quan đặc trưng của làng quê với đình, chùa, miếu, cây đa và bến nước bên dòng sông Bồ.

Bà Nguyễn Thị Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho hay, việc đình và chùa Phú Ốc được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền và tiếp nối. Đồng thời, đây cũng là sự khởi đầu cho yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

“Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước, phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn cộng đồng trong công tác bảo vệ, tu bổ và phát huy giá trị di tích theo đúng quy định. Đồng thời, mong muốn Ban điều hành làng, các bậc cao niên và toàn thể Nhân dân tiếp tục chung tay gìn giữ di tích; bảo đảm sự hài hòa giữa nhu cầu sinh hoạt với yêu cầu bảo vệ di tích lâu dài, cũng như giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị của di tích, tự hào về truyền thống quê hương và có ý thức tiếp nối những giá trị mà cha ông đã gìn giữ”, bà Nguyễn Thị Huy nhấn mạnh.

Hiện, trên địa bàn phường Hương Trà có 2 Di tích cấp Quốc gia và 3 Di tích cấp thành phố.