Tập trung xử lý từng khâu, không để dự án chậm tiến độ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kết luận phiên họp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

168/177 dự án đã được tháo gỡ vướng mắc

Thông tin tình hình KT - XH, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, trong 8 tháng, TP. Huế ước đón 5,82 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt gần 1,76 triệu lượt, tăng 35,1%. Doanh thu du lịch ước đạt 13.790 tỷ đồng, tăng khoảng 60%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng ước đạt 1,15 tỷ USD, tăng 16,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 50.955 tỷ đồng, tăng 18,9%....

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng ước tăng 10,3%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,3%. Một số sản phẩm chủ lực có mức tăng cao như xi măng tăng 26,2%, đồ uống có cồn tăng 18,8%, ô tô tăng 17,7%, găng tay tăng 18,7%, dăm gỗ tăng 19,2%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 25.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.

Đồng chí La phúc Thành thông tin, đến nay, thành phố đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 168/177 dự án (trong đó, có 59 dự án ngoài ngân sách, 109 dự án đầu tư công), đạt tỷ lệ 95%.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp. Đến ngày 21/8, thành phố mới giải ngân hơn 2.351 tỷ đồng trong tổng số 6.257 tỷ đồng kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 37,6%.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị giải pháp đối với một số vấn đề trên các lĩnh vực, nhất là tiến độ triển khai các nhiệm vụ, đề án; công tác phòng, chống thiên tai, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng.

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Các ý kiến cũng đề nghị quan tâm phát triển năng lượng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá, rà soát quy hoạch và các dự án để thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm chỉ tiêu thu ngân sách. Trong lĩnh vực thương mại, du lịch, cần sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý, sắp xếp chợ; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các sự kiện và du khách; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ…

Tập trung giải phóng mặt bằng, tạo nguồn thu và thúc tiến độ đầu tư công

Theo Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành, trong những tháng cuối năm, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo năng lực mới. Cùng với thúc đẩy đầu tư, thành phố phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2026 ở mức 17.600 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán. Trong đó, tập trung đẩy nhanh thủ tục đối với các dự án có khả năng tạo nguồn thu tiền sử dụng đất; đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho an sinh xã hội và các công trình hạ tầng trọng điểm.

“Với yêu cầu rà soát kết quả quý III, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cho quý IV, thành phố tiếp tục tập trung vào hai nhiệm vụ song hành: tháo gỡ điểm nghẽn để dự án sớm đi vào hoạt động, tạo năng lực mới; đồng thời đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, huy động nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách năm 2026”, đồng chí La Phúc Thành nhấn mạnh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ vướng mắc ở khâu nào, nguyên nhân chậm, quá hạn và trách nhiệm cụ thể để tập trung tháo gỡ. Tinh thần chung là “vướng ở đâu, gỡ ở đó”, nhưng tháo gỡ phải đi đôi với ràng buộc trách nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trị Thanh yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo xử lý những vấn đề còn vướng; rà soát tiến độ các dự án đã cấp phép, nhất là các công trình dở dang, dự án chậm tiến độ để có giải pháp tháo gỡ, đôn đốc, xử lý theo quy định. Đồng thời, thúc đẩy các dự án tại Cảng Chân Mây, tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng các khu công nghiệp và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Về giải phóng mặt bằng, cần tăng cường nhân lực, có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho cán bộ; kiện toàn Trung tâm Phát triển quỹ đất, xác định đây là lực lượng chủ lực trong công tác này. Các sở, ngành liên quan cũng cần đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khẩn trương xác định giá đất, đưa các quỹ đất đủ điều kiện ra đấu giá để tạo nguồn thu.

Đối với đầu tư công, các ban quản lý, chủ đầu tư phải rà soát khối lượng thực hiện, hoàn thiện thủ tục với kho bạc để nâng tỷ lệ giải ngân; tập trung xử lý dứt điểm những phần việc có nguy cơ ảnh hưởng bởi mùa mưa bão. Sở Tài chính chủ động tham mưu điều hành ngân sách những tháng cuối năm.

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Đồng chí Lê Trí Thanh cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các vấn đề về quy hoạch, rà soát việc phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết; chuẩn hóa quy trình, thủ tục giải quyết cho nhà đầu tư. Đồng thời, tăng cường quản lý vật liệu xây dựng, công khai giá bán, kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027, bảo đảm cơ sở vật chất, sách giáo khoa, ổn định đội ngũ giáo viên, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn. Ngành y tế tập trung củng cố hoạt động của các trạm y tế, xử lý các vấn đề tồn đọng, không để kéo dài tình trạng nợ lương; đẩy mạnh khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân.

Về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đề nghị chủ động phương án ứng phó, bảo đảm trang thiết bị cho các địa bàn thấp trũng; ngành nông nghiệp đẩy nhanh thu hoạch vụ hè thu, sẵn sàng phương án thu hoạch sớm khi thời tiết diễn biến bất lợi. Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm” và huy động sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương, cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy.

Đối với Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật năm 2026 sắp tới, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả sự kiện có tầm quốc gia; đồng thời chủ động khai thác cơ hội xúc tiến đầu tư, kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

“Riêng các sự kiện diễn ra trong tháng 9, cần chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, điều tiết giao thông và vệ sinh môi trường; kiểm soát tình hình từ sớm, từ xa”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh