HueWACO cấp nước lưu động cho dân vùng lũ

HNN.VN - Từ ngày 29/10 - 1/11, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO) đã bố trí các xe bồn với 30 lượt cấp nước, phục vụ cho gần 5.800 hộ dân tại các khu vực bị cô lập, kịp thời cung cấp nước sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong và sau lũ.

Cấp nước lưu động phục vụ người dân sau lũ

HueWACO cấp nước lưu động cho người dân vùng ngập nặng 

Tại xã Khe Tre (huyện Nam Đông cũ), có khoảng 400 hộ dân bị cô lập ở thôn K4, Thanh An, Phú Mậu, Phú Hòa trong đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025. Ngoài cung cấp lương thực, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, chính quyền địa phương đã phối hợp với HueWACO tiếp ứng nước sinh hoạt bằng xe bồn chứa cho các hộ dân vùng cô lập, khó khăn trong việc lưu thông đi lại.

Nhiều ngày nay, người dân thôn Ka Tư (xã Khe Tre) được cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ dù hạ tầng đi lại còn khó khăn. HueWACO đã chở từng thùng nước lưu động tới điểm tập kết để người dân dễ dàng vận chuyển về nhà sử dụng trong cả ngày lẫn đêm. Theo thống kê, đã có khoảng 380 hộ dân ở các xã Nam Đông, Khe Tre được cung ứng nước sinh hoạt miễn phí trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo HueWACO, với phương châm “Nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”, đơn vị đã phối hợp với các xã, phường triển khai các đội cơ động, nỗ lực tiếp cận các nhà máy, trạm bơm và tuyến ống nhằm khắc phục nhanh nhất mọi sự cố, đảm bảo cấp nước ổn định, an toàn cho người dân.

Khắc phục nhanh nhất mọi sự cố, đảm bảo cấp nước ổn định, an toàn cho người dân

Công ty đã điều phối máy bơm tăng áp, vận hành máy phát điện dự phòng để khôi phục công trình bị ảnh hưởng và tập trung kiểm tra chất lượng nguồn nước, súc xả mạng lưới, khử trùng toàn bộ hệ thống, đảm bảo nước đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh.

Bên cạnh đó, HueWACO cũng tăng cường sản xuất nước uống đóng chai, phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế và một số phường, xã trên địa bàn kịp thời phân phát hơn 2.000 thùng nước Bạch Mã, I-On Health (tương đương 50.000 chai 500ml); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cấp 500 thùng đến các hộ dân tại các khu vực đang bị ngập sâu, chia cắt, đảm bảo người dân có nguồn nước uống an toàn trong những ngày mưa lũ.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
