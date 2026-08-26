Thúc đẩy quy trình phát triển hệ thống điều khiển với hệ thống AI tự chủ

Hội thảo là cơ hội để các kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận những xu hướng mới trong Agentic AI, Model-Based Design và phát triển hệ thống điều khiển, đồng thời trao đổi trực tiếp với các chuyên gia về khả năng ứng dụng những công nghệ này vào các bài toán kỹ thuật thực tế. (Ảnh: HNV)

Sáng 26/8, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp cùng Tập đoàn TechSource Systems & Ascendas Systems tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình thiết kế mô hình hệ thống điều khiển” (Agentic AI Workflows with Model-Based Design for Control Systems), mang đến góc nhìn thực tiễn về việc ứng dụng hệ thống AI tự chủ (Agentic AI) kết hợp phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design), mô phỏng, kiểm chứng và phát triển các hệ thống điều khiển thế hệ mới.

Hội thảo tập trung giới thiệu những xu hướng mới trong hệ thống AI tự chủ cũng như cách AI có thể được tích hợp vào quy trình kỹ thuật để tăng năng suất và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

Trong bối cảnh AI tạo sinh (Generative AI) đang chuyển dịch từ vai trò hỗ trợ tạo nội dung sang các AI tự chủ (Agentic AI) có khả năng thực hiện chuỗi tác vụ một cách tự chủ, việc ứng dụng AI trong kỹ thuật đang mở ra nhiều cơ hội mới.

Tuy nhiên, đối với các hệ thống điều khiển yêu cầu độ chính xác, độ tin cậy và khả năng kiểm chứng cao, AI cần được kết hợp với một quy trình phát triển có cấu trúc. Thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design) cung cấp nền tảng để kỹ sư xây dựng mô hình, mô phỏng hành vi hệ thống, kiểm thử và xác minh kết quả xuyên suốt quá trình phát triển.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu cách AI tự chủ (Agentic AI) có thể được tích hợp vào quy trình thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design), từ việc tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên đến xây dựng mô hình hệ thống điều khiển và đối tượng điều khiển, thực hiện mô phỏng vòng kín (closed-loop simulation), tạo các trường hợp kiểm thử và phân tích kết quả mô phỏng.

Điểm nhấn của chương trình là các phần trình diễn công nghệ trực tiếp (live demo), giúp người tham dự quan sát cách Agentic AI hỗ trợ toàn bộ chuỗi tác vụ trong quy trình phát triển hệ thống điều khiển. AI agent có thể hỗ trợ tạo mô hình từ yêu cầu tự nhiên, thực hiện mô phỏng, đánh giá kết quả và đề xuất các bước tiếp theo. Qua đó, hội thảo minh họa cách kết hợp khả năng tự động hóa của AI với phương pháp Model-Based Design nhằm tạo ra một quy trình phát triển có tính hệ thống, khả năng kiểm chứng và sự giám sát của kỹ sư.

Bên cạnh AI tự chủ (Agentic AI), chương trình cũng giới thiệu quy trình mô phỏng thời gian thực (Real-Time Simulation) và kiểm chứng mã nguồn trên phần cứng thực tế. Từ đó, người tham dự sẽ tìm hiểu cách mô phỏng thời gian thực có thể hỗ trợ phát triển và kiểm thử các hệ thống điều khiển động cơ điện, giúp kỹ sư đánh giá hành vi của hệ thống trong môi trường mô phỏng gần với điều kiện vận hành thực tế.

Phát biểu chào mừng tại sự kiện, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ mới trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Sự kết hợp giữa AI và các phương pháp kỹ thuật tiên tiến được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng tiếp cận mới cho cộng đồng kỹ thuật và công nghệ trong nước.

Phó Giám đốc Đỗ Tiến Thịnh cũng nhấn mạnh, liên quan ứng dụng AI, thời gian qua, NIC đã triển khai rất nhiều hoạt động thực tiễn, trong đó, phối hợp triển khai nhiều chương trình cùng các đối tác lớn như: Siemens, Hitachi, Dassault Systèmes...

“Đây không chỉ là một buổi hội thảo thuần túy mà là một chương trình mang tính chất chia sẻ, trao đổi. Đề nghị các chuyên gia đã và đang triển khai dự án thực tế cố gắng chia sẻ thêm các thí dụ thực tiễn, kinh nghiệm thực tế để các đại biểu, nhất là các thầy cô giáo đến từ các Trường đại học tham dự hội thảo hôm nay có thể cập nhật thêm kiến thức mới”, ông Đỗ Tiến Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, NIC đã và đang triển khai những chương trình ứng dụng rất gần gũi, đại chúng. Đơn cử như hôm qua (25/8), NIC đã tổ chức tập huấn về ứng dụng Canva cho hơn 30.000 giáo viên trên toàn quốc, hướng dẫn cách kết hợp Canva với AI để phục vụ giảng dạy. Do đó, mục tiêu lớn nhất của NIC khi tổ chức các buổi hội thảo ứng dụng công nghệ như thế này là hỗ trợ các đại biểu tham dự đưa công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và giáo dục, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Dịp này, đại diện TechSource Systems & Ascendas Systems chia sẻ: Agentic AI đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong phát triển các hệ thống kỹ thuật, khi AI không chỉ hỗ trợ kỹ sư thực hiện từng tác vụ riêng lẻ mà có thể tham gia vào cả một chuỗi quy trình. Khi kết hợp Agentic AI với Model-Based Design, có thể tận dụng tốc độ và khả năng tự động hóa của AI đồng thời duy trì tính cấu trúc, khả năng kiểm chứng và sự kiểm soát cần thiết trong quá trình phát triển hệ thống điều khiển.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng giới thiệu chương trình hỗ trợ startup của MathWorks, tạo cơ hội để các startup và doanh nghiệp công nghệ tìm hiểu thêm về các công cụ, nền tảng và nguồn lực hỗ trợ quá trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

Dịp này, NIC cùng TechSource Systems & Ascendas Systems kỳ vọng góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong lĩnh vực kỹ thuật, tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, startup, nghiên cứu và công nghệ, đồng thời hỗ trợ xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ tiên tiến tại Việt Nam.

MathWorks là nhà phát triển phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình hàng đầu thế giới. Được thành lập vào năm 1984, MathWorks có hơn 6.000 nhân viên tại 34 văn phòng trên toàn cầu, với trụ sở chính đặt tại Natick, Massachusetts, Hoa Kỳ.

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