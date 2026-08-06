40 gian hàng tham gia Phiên chợ nông sản Huế năm 2026

Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc phiên chợ

Phiên chợ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 - 30/8, là hoạt động thiết thực chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại phiên chợ, các chủ thể sản xuất trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông - lâm - thủy sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp nông thôn, đặc sản địa phương cùng các sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Huế cho biết, những năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển sản xuất, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP, VietGAP, hữu cơ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của địa phương.

Các mặt hàng đặc sản của địa phương được bày bán tại phiên chợ.

Phiên chợ năm nay nhằm tạo không gian để nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất trực tiếp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và kết nối tiêu thụ. Qua đó, góp phần hình thành các kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng nông dân trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ kết nối nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.