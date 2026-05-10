Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Lực lượng BĐBP thành phố tuần tra biển, kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác thủy sản

Đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả lực lượng BĐBP đạt được. Theo đó, từ năm 2024 đến ngày 31/3/2026, chưa xảy ra trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; các đơn vị trong BĐBP thành phố tích cực triển khai các giải pháp nhằm góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá vi phạm IUU.

Các trạm kiểm soát biên phòng duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát; tiến hành làm thủ tục xuất, nhập bến cho tàu cá và ngư dân trên hệ thống phần mềm quản lý tàu cá của BĐBP liên thông hệ thống phần mềm eCDT; quá trình làm thủ tục, kiên quyết không giải quyết cho tàu cá xuất bến đối với các trường hợp không đảm bảo giấy tờ, các trang thiết bị kỹ thuật và tàu cá 3 không theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền các cấp và lực lượng có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành các quy định IUU ngay tại địa bàn cơ sở; thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về các tàu cá có nguy cơ vi phạm quy định IUU; xử lý dứt điểm 100% các các tàu cá vi phạm quy định chống khai thác IUU theo thẩm quyền của BĐBP.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lăng Cô hướng dẫn ngư dân sơn biển số đăng ký tàu cá đúng quy định pháp luật

Từ năm 2024 đến hết 31/12/2025, các đơn vị trong BĐBP đã tổ chức và phối hợp với Chi cục Thuỷ sản tuần tra trên biển 23 lượt/41 phương tiện/536 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; tuần tra bờ biển, cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tập trung 376 đợt/1.842 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Từ 1/1/2024 đến 31/3/2026, các đơn vị trong BĐBP thành phố xử lý 12 vụ/12 đối tượng/12 phương tiện liên quan đến hành vi khai thác thuỷ sản trái phép/tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước gần 435 triệu đồng. Không có vụ việc vi phạm quy định chống khai thác IUU còn tồn đọng.

Tại buổi kiểm tra, một số khó khăn vướng mắc cũng đã được nêu rõ, để kiến nghị cấp có thẩm quyền đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU tại thành phố Huế.