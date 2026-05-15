Giúp người dân biên giới nạo vét kênh mương

HNN.VN - Ngày 16/5, hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng khác, tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn thôn Kê 2 và thôn La Ngà.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân xung kích trong hoạt động giúp người dân biên giới nạo vét hệ thống kênh mương 

Đây là hoạt động của đơn vị giúp địa phương, người dân biên giới chuẩn bị phục vụ cho vụ mùa sắp tới; khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp bà con thuận lợi và đạt hiệu quả cao trong tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; thắt chặt tình quân dân.

“Thông qua các hoạt động giúp dân, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện gần gũi, nắm bắt tâm tư, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới” - Trung tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Đoàn phường Thuận An tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, thu gom rác khu vực dưới chân cầu vượt cửa biển Thuận An (thuộc tổ dân phố Thái Dương Hạ Trung), phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng phường Thuận An nói riêng, thành phố Huế văn minh, sạch đẹp.

Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 3 và Đoàn “Thiện duyên Sài Gòn - Đà Nẵng - Quảng Ngãi” tổ chức chuỗi hoạt động triển khai xây dựng, lắp đặt, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên - đường cờ Tổ quốc” tại thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3 với 25 cột đèn năng lượng mặt trời. Đồng thời, triển khai lắp đặt, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên” với 25 cột đèn năng lượng mặt trời và trao quà, hỗ trợ sinh kế gồm 8 con dê giống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.

Quỳnh Anh
Những bước chân xung kích

Tuổi trẻ bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Huế luôn nêu cao tinh thần xung kích, nòng cốt trong mọi hoạt động, đóng góp quan trọng trong thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng hành, giúp đỡ người dân biên giới trong cuộc sống.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 13/5, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, đoàn công tác Bộ Công an, do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan an ninh điều tra làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nhiều hoạt động giúp người dân trên hai tuyến biên giới

Ngày 10/5, thực hiện chương trình “Ngày về thôn bản”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) cử cán bộ chiến sĩ giúp gia đình bà Hồ Thị Nam, thuộc trường hợp hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa mùa vụ.

Giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa

Ngày 9/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5) tổ chức chương trình "Ngày về thôn bản", cử lực lượng cán bộ chiến sĩ đơn vị thu hoạch lúa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Nơi, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Chi Đu Nghĩa, với tổng diện tích hơn 1ha.

Giáo dục truyền thống tại cột mốc biên giới

Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) phối hợp với Trường Mầm non Đông Sơn tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm, giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

