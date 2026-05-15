Giúp người dân biên giới nạo vét kênh mương

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân xung kích trong hoạt động giúp người dân biên giới nạo vét hệ thống kênh mương

Đây là hoạt động của đơn vị giúp địa phương, người dân biên giới chuẩn bị phục vụ cho vụ mùa sắp tới; khơi thông dòng chảy, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, giúp bà con thuận lợi và đạt hiệu quả cao trong tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; thắt chặt tình quân dân.

“Thông qua các hoạt động giúp dân, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện gần gũi, nắm bắt tâm tư, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới” - Trung tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Đoàn phường Thuận An tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, thu gom rác khu vực dưới chân cầu vượt cửa biển Thuận An (thuộc tổ dân phố Thái Dương Hạ Trung), phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong chung tay xây dựng phường Thuận An nói riêng, thành phố Huế văn minh, sạch đẹp.

Đồn Biên phòng Quảng Nhâm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 3 và Đoàn “Thiện duyên Sài Gòn - Đà Nẵng - Quảng Ngãi” tổ chức chuỗi hoạt động triển khai xây dựng, lắp đặt, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên - đường cờ Tổ quốc” tại thôn Phú Thượng, xã A Lưới 3 với 25 cột đèn năng lượng mặt trời. Đồng thời, triển khai lắp đặt, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên” với 25 cột đèn năng lượng mặt trời và trao quà, hỗ trợ sinh kế gồm 8 con dê giống và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào.