Định hình khai thác tiềm năng du lịch theo vùng

Hoạt động đua ghe câu được tổ chức gắn với các sự kiện, lễ hội của cầu ngói Thanh Toàn để thu hút khách du lịch

Nhận diện để phát huy thế mạnh từng vùng

Mới đây, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 2/4/2026 về nhận diện, phát huy thế mạnh du lịch từng vùng. Theo đó, có 4 vùng trải nghiệm đặc trưng, gồm: Vùng di sản - sông Hương - làng nghề, nhà vườn Huế; vùng biển - đầm phá Tam Giang - văn hóa làng chài và sinh kế ngư nghiệp; vùng miền núi - sinh thái suối thác - văn hóa dân tộc bản địa và vùng nông nghiệp sinh thái - làng quê - trải nghiệm OCOP.

Bên cạnh việc phân vùng, thành phố cũng xác định rõ phạm vi và tiềm năng để gắn với định hướng phát triển. Các phường, xã ven sông Hương và khu vực cận trung tâm; có lợi thế về nhà vườn Huế, làng nghề truyền thống, ẩm thực đặc trưng và hạ tầng thuận lợi: Kim Long, Thủy Xuân, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Hóa Châu, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thanh Thủy… nằm trong vùng di sản - sông Hương - làng nghề, nhà vườn Huế. Nơi đây sẽ ưu tiên phát huy hệ thống nhà vườn, làng cổ, làng nghề truyền thống và không gian sinh thái ven sông; phát triển sản phẩm như trải nghiệm nhà vườn Huế, ẩm thực truyền thống, homestay quy mô nhỏ, workshop thủ công (buổi trải nghiệm), du lịch nông nghiệp ven sông.

Các xã ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và ven biển, có hệ sinh thái đầm phá đặc thù, văn hóa làng chài và cảnh quan biển với các xã, phường: Phong Quảng, Thuận An, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Vinh, Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Lộc An, Đan Điền… được xác định nằm trong vùng biển - đầm phá Tam Giang - văn hóa làng chài và sinh kế ngư nghiệp. Thành phố và ngành du lịch sẽ tập trung khai thác giá trị sinh thái đầm phá, biển; phát triển mô hình DLCĐ gắn sinh kế ngư nghiệp, trải nghiệm đánh bắt, ẩm thực hải sản, tham quan làng chài. Bên cạnh đó, sẽ kết nối DLCĐ với du lịch biển nghỉ dưỡng.

Đối với vùng miền núi - sinh thái suối thác - văn hóa dân tộc bản địa, phạm vi khoanh vùng gắn với các xã miền núi, bán sơn địa; có hệ sinh thái rừng, suối, thác và văn hóa dân tộc đặc sắc với các xã: Nam Đông, Long Quảng, Khe Tre, Phú Bài (Dương Hòa), Hưng Lộc, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới 1, 2, 3, 4, 5. Thành phố và ngành du lịch sẽ tập trung phát triển du lịch sinh thái gắn suối, thác, rừng tự nhiên, trekking (loại hình du lịch mạo hiểm, đi bộ đường dài). Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số, gắn với khai thác ẩm thực và các sản phẩm bản địa. Bên cạnh đó, sẽ tập trung nâng cấp, hoàn thiện các điểm du lịch hiện có theo hướng bền vững, thân thiện môi trường. Phát triển mô hình lưu trú cộng đồng (homestay) với quy mô phù hợp.

Trong khi đó, các xã ven đô và vùng gò đồi còn duy trì không gian nông nghiệp đặc trưng: Kim Trà, Hương Trà, Quảng Điền, Hương An... sẽ nằm trong vùng nông nghiệp sinh thái - làng quê - trải nghiệm OCOP. Định hướng đặt ra từ vùng này là phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp như farmstay, trải nghiệm mùa vụ và du lịch học đường gắn với giáo dục môi trường và định hướng nông nghiệp xanh. Gắn sản phẩm OCOP với hoạt động trải nghiệm sản xuất, chế biến và tiêu dùng tại chỗ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Ngoài ra, sẽ tận dụng lợi thế gần khu vực đô thị để phát triển các sản phẩm du lịch ngắn ngày, du lịch cuối tuần, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Phát triển gắn với lợi thế

Việc phân vùng không chỉ là sắp xếp không gian, mà là cách tái cấu trúc sản phẩm du lịch theo chiều sâu trải nghiệm. Mỗi vùng cần tạo dấu ấn riêng, từ đó hình thành chuỗi sản phẩm liên kết, thay vì cạnh tranh trùng lặp.

Một thực tế lâu nay ở các địa phương là việc khai thác du lịch chưa thực sự bài bản, sản phẩm na ná nhau, tính liên kết giữa các địa phương, giữa địa phương với doanh nghiệp lữ hành còn yếu. Khi từng vùng đã được định hình rõ, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường kết nối để hình thành các tuyến, cụm sản phẩm có giá trị.

Ông Trần Thanh Tú, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Tú Trần cho rằng, với tiềm năng du lịch của Huế, việc quy hoạch chi tiết, tổ chức mô hình phát triển hợp lý và hiệu quả theo từng vùng là phù hợp. Đặc biệt, cần phát huy thế mạnh tối đa và đầu tư trọng điểm vào những khu, điểm du lịch đã có thương hiệu và những vùng giàu tiềm năng chưa được khai thác. Bên cạnh đó, cần xác định thị trường khách chủ đạo phù hợp với đặc trưng của từng vùng.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, Sở Du lịch đã và đang phối hợp với các địa phương tổ chức điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng tài nguyên du lịch, hạ tầng kỹ thuật, điều kiện môi trường và khả năng khai thác du lịch tại các xã, phường trên địa bàn. Trên cơ sở đó lựa chọn các địa bàn có tiềm năng để xây dựng mô hình du lịch sinh thái, DLCĐ và ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027.

Dựa trên định hướng, ngành du lịch sẽ tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ và mô hình du lịch đặc trưng theo từng vùng; hỗ trợ xây dựng câu chuyện sản phẩm, thiết kế nhận diện và chuẩn hóa nội dung thuyết minh cho từng mô hình điểm; tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành để khai thác tour chuyên đề và tour liên cụm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác quảng bá và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.