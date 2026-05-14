Lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông

Lực lượng chức năng ghi lại hình ảnh phương tiện đậu đỗ vi phạm tại vỉa hè đường Ngô Quyền

Đợt ra quân được triển khai trên toàn địa bàn phường, trong đó tập trung tại các tuyến đường xung quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tuyến Bùi Thị Xuân và các khu vực chợ như An Cựu, Hai Bà Trưng, Trường An, Bến Ngự - những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, dừng đỗ phương tiện sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng ATGT.

Sau khi cấm để xe tại một số tuyến đường trọng điểm như Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân, Hà Nội, Ngô Quyền và Lê Lợi, tình hình TTĐT-ATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để buôn bán khi không có lực lượng tuần tra, kiểm tra.

Phường huy động tối đa lực lượng, phương tiện và nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm về TTĐT-ATGT. Trong đó, chú trọng chấn chỉnh tình trạng kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, sắp xếp phương tiện đúng quy định, đảm bảo lối đi dành cho người đi bộ và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm tại nhiều tuyến đường và khu vực chợ; tham gia vận động tiểu thương ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán.

Di chuyển các phương tiện vi phạm nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ và tạo mỹ quan cho khu vực trung tâm phường

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Công tác đảm bảo TTĐT-ATGT không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với việc nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh và củng cố niềm tin của người dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tình trạng vi phạm TTĐT vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao; cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và bền vững của cả hệ thống chính trị để tạo chuyển biến thực chất.

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, tránh tình trạng “ra quân rầm rộ rồi lắng xuống” nhằm từng bước xây dựng diện mạo đô thị khang trang, văn minh, an toàn và thân thiện.