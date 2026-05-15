Bảo vệ dòng chảy năng lượng và thương mại

Ảnh minh họa: Container chở hàng tại cảng Ningbo Zhoushan ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.

Tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) ngày 16/5, giới chức Liên hợp quốc nêu rõ, gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và các hành lang thương mại đang đẩy giá thực phẩm, vận tải và hàng hóa thiết yếu lên cao, làm chậm tăng trưởng kinh tế và gia tăng áp lực lên các gia đình dễ bị tổn thương và các quốc gia đang phát triển vốn đang gánh nặng nợ nần, phụ thuộc vào lương thực và năng lượng nhập khẩu.

Chủ tịch ECOSOC Lok Bahadur Thapa nhấn mạnh, đây không chỉ là thách thức về năng lượng và thương mại, mà còn là thách thức về phát triển, như một “phép thử” đối với hành động toàn cầu nhằm thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững.

Liên hợp quốc ước tính, giá nhiên liệu toàn cầu hiện cao gấp đôi so với mức trung bình năm 2025, trong khi giá phân bón có thể ở mức cao hơn từ 15-20% trong nửa đầu năm 2026 nếu tình trạng gián đoạn tiếp diễn. Hơn 32 triệu người có nguy cơ bị đẩy vào cảnh nghèo đói do tác động cộng hưởng của giá năng lượng leo thang, chi phí thực phẩm tăng và tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Trong khi đó, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách kinh tế và xã hội Li Junhua cảnh báo, sự bất ổn trong dòng chảy năng lượng và nguồn cung đang gây áp lực lên nền kinh tế toàn cầu vốn mong manh, làm gia tăng lạm phát và giảm khả năng của các chính phủ trong việc duy trì đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu. Do đó, việc bảo vệ nguồn cung năng lượng là yêu cầu kinh tế cấp thiết và điều kiện tiên quyết để đạt được phát triển toàn diện, bền vững.

Các quan chức Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết đẩy nhanh đầu tư vào năng lượng tái tạo, kết cấu hạ tầng vững mạnh hơn và mạng lưới thương mại và năng lượng kiên cường hơn, bảo đảm chuỗi cung ứng, phát triển toàn diện và bền vững.

