Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả giám sát trong giai đoạn mới

HNN - Cùng với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã phát huy vai trò nòng cốt trong giám sát và phản biện xã hội. Từ giám sát công trình dân sinh, chương trình giảm nghèo đến đầu tư cộng đồng, hoạt động của mặt trận góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân.

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế Nguyễn Đình Trung tặng bức trướng đến UBMTTQ Việt Nam thành phố tại Đại hội lần thứ XI 

Nhiều chuyển biến

Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Huế triển khai đồng bộ 3 CTMTQG gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều nguồn lực được ưu tiên đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân.

Từ thực tiễn triển khai, công tác giám sát của Ủy ban MTTQ các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Các đoàn giám sát không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hồ sơ mà tăng cường khảo sát thực địa, đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách.

Thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, từ năm 2022 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 123 hoạt động giám sát với 211 nội dung; thực hiện 847 cuộc giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân và 814 cuộc giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nhiều vụ việc, kiến nghị của người dân được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, qua đó hạn chế những thiếu sót phát sinh từ cơ sở.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả. Tại nhiều địa phương, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã chủ động theo dõi tiến độ thi công, chất lượng công trình, việc công khai nguồn vốn cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư. Nhiều công trình dân sinh được giám sát chặt chẽ ngay từ đầu nên hạn chế tình trạng chậm tiến độ, sai thiết kế hoặc phát sinh khiếu nại.

Hiện nay, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố đang được mặt trận và các tổ chức đoàn thể phối hợp giám sát thường xuyên. Nội dung trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng hơn 95km tuyến đi qua địa bàn, di dời hơn 8.100 hộ dân và xây dựng 23 khu tái định cư. Việc công khai thông tin, đối thoại với người dân và giám sát quá trình thực hiện đã góp phần tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong vùng dự án.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân cho biết: “Hoạt động giám sát của mặt trận thời gian qua được đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, lấy hiệu quả thụ hưởng của người dân làm thước đo. Qua giám sát, nhiều bất cập được phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội”.

Việc triển khai hiệu quả các CTMTQG đã góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, nâng cao đời sống người dân; đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 1,15%, vượt chỉ tiêu đề ra. Điều này khẳng định hiệu quả của các chương trình cũng như vai trò của cả hệ thống chính trị trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để Huế vững bước trên con đường là thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoạt động giám sát của MTTQ ngày càng thu hút được nhiều đóng góp ý kiến của người dân 

Phát huy vai trò Nhân dân, nâng cao hiệu quả giám sát

Không chỉ chú trọng giám sát ở cấp thành phố, hệ thống mặt trận cơ sở cũng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Từ năm 2022 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 75 hội nghị tập huấn cho hơn 6.800 lượt cán bộ mặt trận, ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp giám sát.

Ông Hồ Văn Hòa, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã Long Quảng cho rằng, hiệu quả lớn nhất của hoạt động giám sát là phát huy được vai trò chủ thể của người dân. Khi người dân được trực tiếp tham gia theo dõi, kiểm tra và góp ý, nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ, chất lượng công trình hay vệ sinh môi trường được phản ánh kịp thời, giúp các dự án triển khai đúng quy định và sát thực tiễn hơn.

“Trước đây, nhiều người dân còn tâm lý e ngại khi tham gia góp ý, giám sát các công trình. Nhưng khi mặt trận tăng cường tuyên truyền, công khai thông tin và hướng dẫn cụ thể, người dân đã mạnh dạn phản ánh ý kiến. Điều đó không chỉ nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn tạo sự đồng thuận trong Nhân dân”, ông Hòa chia sẻ.

Trước yêu cầu mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung vào những vấn đề dân sinh, quyền lợi thiết thân của Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động giám sát; tăng cường sử dụng nền tảng “Cổng Mặt trận số” để tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân công khai, minh bạch và kịp thời hơn.

Cùng với đó, các mô hình “Tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư”, “Tháng nghe dân nói”, đánh giá “Bộ chỉ số niềm tin xã hội” tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phản biện xã hội, tăng cường đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động giám sát của mặt trận không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm trước Nhân dân. Khi công tác giám sát được thực hiện thực chất, gần dân và vì dân, các chủ trương, chính sách sẽ đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng “Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc”.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Tối 12/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa-nghệ thuật diễn ra từ ngày 12 đến 16/5/2026 tại Lào.

Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 nhằm tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, trong đó ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu, đồng thời khẳng định hình ảnh, vị thế, vai trò của Việt Nam trong góp phần xây dựng một ASEAN đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi trong bối cảnh mới: Một thế giới đầy biến động, môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định.

Địa bạ cổ nhất Việt Nam đang được lưu giữ tại Huế

Huế là vùng đất mang dấu ấn của thời di dân mở nước cách đây hơn 700 năm của cư dân Thuận Hóa xưa. Rất ít tài liệu cho biết về thời điểm di dân và việc tổ chức hình thành các làng xã của người Việt nơi đây. Song trong quá trình điền dã, tôi đã tiếp cận được một số tài liệu Hán Nôm cổ ghi chép về sự kiện di dân, mở đất, hình thành làng, xã. Đặc biệt là tờ địa bạ niên hiệu Đại Hòa thứ 9 (1451) thời vua Lê Nhân Tông, được lập cách đây vừa tròn 575 năm.

Các nước ủng hộ sáng kiến của Việt Nam xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN trước tình hình mới

Ngày 7/5, tại Cebu, Philippines, đã diễn ra loạt Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đánh giá cao việc các nước ASEAN ủng hộ sáng kiến của Việt Nam xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN.

