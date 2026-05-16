WHO: Đợt bùng phát virus Hanta 'nguy cơ thấp'

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố của WHO nêu rõ: "Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng đã được đánh giá lại dựa trên những thông tin cập nhật nhất hiện có và nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức thấp".

Tuyên bố cho biết thêm: "Mặc dù các ca mắc mới vẫn có thể xảy ra trong số những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã phơi nhiễm trước khi các biện pháp ngăn chặn được áp dụng, nhưng nguy cơ lây truyền tiếp theo dự kiến sẽ giảm sau khi họ rời tàu và các biện pháp kiểm soát được triển khai".

Theo giới chức, tàu MV Hondius dự kiến sẽ cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong khoảng từ 10:00 sáng (15 giờ giờ Hà Nội) đến giữa trưa ngày 18/5, trước khi cho 27 người còn lại trên tàu lên bờ, bao gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế.

Con tàu do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan vận hành này đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi 3 hành khách tử vong do virus Hanta - một loại virus hiếm gặp mà hiện chưa có vaccine cũng như phương pháp điều trị đặc hiệu.

