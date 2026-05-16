WHO: Đợt bùng phát virus Hanta 'nguy cơ thấp'

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 17/5 tuyên bố vẫn giữ nguyên đánh giá đợt bùng phát virus Hanta ở mức "nguy cơ thấp" khi con tàu du lịch khởi phát dịch bệnh này đang tiến gần đến Hà Lan.

 Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tuyên bố của WHO nêu rõ: "Nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng đã được đánh giá lại dựa trên những thông tin cập nhật nhất hiện có và nguy cơ toàn cầu vẫn ở mức thấp".

Tuyên bố cho biết thêm: "Mặc dù các ca mắc mới vẫn có thể xảy ra trong số những hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã phơi nhiễm trước khi các biện pháp ngăn chặn được áp dụng, nhưng nguy cơ lây truyền tiếp theo dự kiến sẽ giảm sau khi họ rời tàu và các biện pháp kiểm soát được triển khai".

Theo giới chức, tàu MV Hondius dự kiến sẽ cập cảng Rotterdam của Hà Lan trong khoảng từ 10:00 sáng (15 giờ giờ Hà Nội) đến giữa trưa ngày 18/5, trước khi cho 27 người còn lại trên tàu lên bờ, bao gồm 25 thành viên thủy thủ đoàn và 2 nhân viên y tế.

Con tàu do công ty Oceanwide Expeditions của Hà Lan vận hành này đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi 3 hành khách tử vong do virus Hanta - một loại virus hiếm gặp mà hiện chưa có vaccine cũng như phương pháp điều trị đặc hiệu.

Virus Hanta & hành động của toàn cầu

Trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua những bài học đắt giá từ đại dịch COVID-19, sự xuất hiện của các ổ dịch virus Hanta (Hantavirus) vào đầu năm 2026 đã một lần nữa đặt hệ thống y tế toàn cầu vào trạng thái cảnh giác cao độ. Dù không phải là một loại virus hoàn toàn mới, nhưng những biến thể gần đây, đặc biệt là chủng Andes virus (ANDV) với khả năng lây truyền từ người sang người, đã đặt ra câu hỏi lớn: Liệu thế giới đã sẵn sàng để đối phó với một “kẻ thù cũ” trong một kịch bản mới hay chưa?

Bộ Y tế thông tin về xét nghiệm virus Hanta

Cục phòng bệnh, Bộ Y tế vừa có cập nhật mới nhất về năng lực xét nghiệm virus Hanta ở nước ta. Đây là virus lây chủ yếu từ chuột. Hiện, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

WHO yêu cầu giám sát chặt ngăn virus Hanta lây lan

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 khuyến cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày.

Virus Hanta: Hành khách bắt đầu rời tàu du lịch MV Hondius

Tất cả những người xuống tàu đều sẽ được kiểm tra các triệu chứng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cùng các bộ trưởng: y tế và nội vụ của Tây Ban Nha đã có mặt tại Tenerife để giám sát hoạt động sơ tán cũng như bảo đảm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn xuống tàu sẽ không tiếp xúc với người dân địa phương.

