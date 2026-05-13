Đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm

Các tuyến cao tốc vừa tổ chức khai thác, vừa triển khai thi công mở rộng luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Trước đó, ngày 10/5 Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã có văn bản số 1121/P6 gửi Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc đề nghị tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Theo Cục CSGT, hiện nay tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang vừa tổ chức khai thác, vừa triển khai thi công mở rộng. Trong quá trình thi công, điều kiện mặt đường, phạm vi lưu thông và hình thái tổ chức giao thông trên tuyến có nhiều thay đổi so với điều kiện khai thác thông thường.

Qua đánh giá điều kiện thực tế, việc tiếp tục vận hành, khai thác tuyến cao tốc này trong khung thời gian ban đêm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khả năng quan sát, nhận biết biển báo tạm, khu vực thu hẹp làn, vị trí chuyển hướng tuyến và các điểm ra, vào công trường của người điều khiển phương tiện bị giảm đáng kể. Trong khi phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc thường duy trì tốc độ cao, thời gian và khoảng cách xử lý tình huống bị rút ngắn.

Trường hợp phát sinh tình huống bất ngờ như phương tiện thi công ra, vào khu vực công trường, chướng ngại vật trên mặt đường, thay đổi hướng lưu thông, thu hẹp làn đường hoặc phương tiện phía trước giảm tốc đột ngột, người điều khiển phương tiện có thể không kịp xử lý, dễ dẫn đến va chạm, tai nạn liên hoàn, ùn tắc giao thông và gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, việc vừa thi công vừa khai thác trong điều kiện ban đêm còn làm tăng nguy cơ mất an toàn đối với lực lượng thi công, điều tiết, phân luồng giao thông và các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến. Khi xảy ra sự cố, công tác tiếp cận hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ hiện trường và tổ chức phân luồng thay thế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện và lực lượng thi công

Để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, lực lượng thi công và các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến, đồng thời tạo điều kiện cho việc tổ chức thi công, kiểm tra, xử lý kỹ thuật trong khung thời gian ban đêm, Cục CSGT đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện việc tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 15/5. Phạm vi áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (từ Km0 đến Km 102+200) và các nút giao trên toàn tuyến.

Cục CSGT cũng đề nghị Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện; bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo, phương án phân luồng và hướng dẫn giao thông từ xa; thông tin kịp thời đến người tham gia giao thông để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong thời gian tạm dừng khai thác.

Trong thời gian tạm dừng khai thác, yêu cầu các đơn vị thi công chấp hành phương án, không để phương tiện vào tuyến và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra tai nạn giao thông.