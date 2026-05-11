Những “hạt nhân đoàn kết”

Những Trưởng ban Công tác mặt trận thôn, kiểm tra vùng trồng khoai lang để có những đề xuất thiết thực, giúp người dân canh tác hiệu quả hơn

Những ngày cuối tháng Tư, tại xã thuần nông Phú Hồ, dù đang khẩn trương thu hoạch lúa, nhưng mọi nhà, mọi người đều đồng thuận cùng tham gia các hoạt động cộng đồng, chỉnh trang, làm đẹp các tuyến đường. Tại thôn Đồng Di, công trình tuyến đường kiểu mẫu “Tuyến đường cờ” đã được triển khai, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới sự tập hợp của UBMT xã, các tổ chức chính trị - xã hội, từ Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đến Hội Nông dân, Phụ nữ đều chung tay đóng góp công sức, ngày công. Toàn bộ các hộ gia đình dọc tuyến đường cùng tích cực hưởng ứng, chung tay lắp đặt hệ thống cờ trang trọng, đồng bộ về quy cách trên toàn tuyến. Người dân thôn Đồng Di cam kết tự giác bảo quản, treo cờ đúng quy chuẩn vào mỗi dịp trọng đại, hàng ngày giữ gìn vệ sinh tuyến đường.

Hưởng ứng sự vận động của mặt trận các cấp trên địa bàn xã, người dân Phú Hồ đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Những tuyến đường được mở rộng, bê tông hóa, khang trang, xanh, sạch, đẹp cùng hệ thống điện chiếu sáng và những công trình công cộng, được xây dựng từ sự tự nguyện đóng góp của bà con, “phủ sóng” khắp các xóm, thôn.

Trong năm 2025, người dân thôn Sư Lỗ đã đóng góp gần 500 triệu đồng để trùng tu, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và xây dựng mới nhà vệ sinh trong khuôn viên; hiến hơn 600m2 để mở rộng tuyến đường kiệt liên thôn, liên xóm. Tại thôn Xuân Ổ, người dân cũng chung tay đóng góp 300 triệu đồng để xây dựng hội trường phục vụ hội họp; 200 triệu đồng xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dài 4km...

Nụ cười chân chất nở trên gương mặt cương nghị, khi ông Đoàn Ngọc Phú, Trưởng ban CTMT thôn Sư Lỗ, người đã chủ trì, phối hợp vận động và được người dân hưởng ứng đóng góp hàng tỷ đồng trong hơn mười năm qua, trải lòng: Để dân tin, dân nghe, chúng tôi phải “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” nắm rõ tình hình dân cư, hoàn cảnh của mỗi hộ gia đình, có những cách giải quyết linh hoạt, thấu tình đạt lý; lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con, đặt lợi ích của người dân và cộng đồng lên trên hết.

Nhớ hôm được cùng ông Hồ Văn Linh, Trưởng ban CTMT thôn Xuân Ổ, đến vùng đất trồng khoai lang ruột vàng ngon nổi tiếng của xã Phú Xuân, huyện Phú Vang trước đây (nay thuộc xã Phú Hồ), tôi càng thấm thía trách nhiệm và tâm huyết của những “hạt nhân đoàn kết” Phú Hồ. Mặc nắng như đổ lửa, bước chân người trưởng ban CTMT vẫn dẻo dai từ ruộng khoai đến ruộng dưa hấu xen lúa, kiểm tra, xem xét, để có những đề xuất thiết thực, chính xác, giúp người dân thuận lợi trong canh tác, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Khi rảo bước trên hệ thống giao thông, thủy lợi tại khu vực sản xuất này, ông Linh cho biết, đây là công trình do thôn hỗ trợ bà con. Bản thân ông đã phối hợp chặt chẽ cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn vận động mạnh thường quân, quyên góp kinh phí để xây dựng. “Mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ đi khảo sát, tôi cũng đã đề nghị chính quyền quy hoạch từng vùng, không trồng xen lúa, dưa, khắc phục triệt để tình trạng canh tác manh mún. Thôn đang tiến hành họp dân, tuyên truyền vận động bà con đổi đất, đăng ký trồng lúa hay màu theo nhu cầu, nguyện vọng. Hễ mang lại lợi ích cho người dân, cho cộng đồng, chúng tôi quyết tâm thực hiện”, ông Linh nói.

Bằng tâm huyết, trách nhiệm, vì lợi ích của dân như thế, những trưởng ban CTMT thôn đã chung sức cùng UBMT xã và đảng ủy, chính quyền địa phương làm “điểm tựa” vững chắc cho người dân trên địa bàn. Nhờ vậy, những hộ khó khăn, neo đơn, bệnh tật, những người yếu thế được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.