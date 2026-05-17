Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

Mỗi hình ảnh, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm và sự hy sinh của người lính biên phòng

Tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ mới được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc; tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và BĐBP nói riêng; thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Người.

Đây là dịp để các chiến sĩ mới tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành hơn 60 năm của BĐBP thành phố Huế; những thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới đất liền, tuyến biển; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ qua các thời kỳ.

Mỗi hình ảnh, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống đều gắn với nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh của người lính quân hàm xanh trong từng giai đoạn, góp phần giúp chiến sĩ mới hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của lực lượng, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân của người lính biên phòng. Trong đó, có những kỷ vật của các liệt sĩ: Đại úy Phạm Văn Điền và Thượng sĩ Lê Đình Tư (Hải đội 2 Biên phòng), đã anh dũng hy sinh trong thời bình, khi thực hiện nhiệm vụ cứu dân trong lũ lụt năm 1999.

Thông qua hoạt động, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”.