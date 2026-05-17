Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới

HNN.VN - Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức cho 120 chiến sĩ mới dâng hoa, dâng hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan phòng truyền thống đơn vị.

Mỗi hình ảnh, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm và sự hy sinh của người lính biên phòng 

Tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ mới được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc; tình cảm, sự quan tâm của Bác đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và BĐBP nói riêng; thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Người.

Đây là dịp để các chiến sĩ mới tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành hơn 60 năm của BĐBP thành phố Huế; những thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên tuyến biên giới đất liền, tuyến biển; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ qua các thời kỳ.

Mỗi hình ảnh, hiện vật trưng bày tại phòng truyền thống đều gắn với nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh của người lính quân hàm xanh trong từng giai đoạn, góp phần giúp chiến sĩ mới hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của lực lượng, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân của người lính biên phòng. Trong đó, có những kỷ vật của các liệt sĩ: Đại úy Phạm Văn Điền và Thượng sĩ Lê Đình Tư (Hải đội 2 Biên phòng), đã anh dũng hy sinh trong thời bình, khi thực hiện nhiệm vụ cứu dân trong lũ lụt năm 1999.   

Thông qua hoạt động, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Quỳnh Anh
Lan tỏa động lực đổi mới sáng tạo trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền cảm hứng và có sức lan tỏa rất lớn trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam về sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển của đất nước.

Giúp người dân biên giới nạo vét kênh mương

Ngày 16/5, hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) cử lực lượng cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng khác, tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn thôn Kê 2 và thôn La Ngà.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Ngày 13/5, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố, đoàn công tác Bộ Công an, do Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan an ninh điều tra làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nhiều hoạt động giúp người dân trên hai tuyến biên giới

Ngày 10/5, thực hiện chương trình “Ngày về thôn bản”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) cử cán bộ chiến sĩ giúp gia đình bà Hồ Thị Nam, thuộc trường hợp hoàn cảnh khó khăn thu hoạch lúa mùa vụ.

Giúp người dân vùng biên giới thu hoạch lúa

Ngày 9/5, Đồn Biên phòng Hương Nguyên (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5) tổ chức chương trình "Ngày về thôn bản", cử lực lượng cán bộ chiến sĩ đơn vị thu hoạch lúa cho hộ gia đình bà Hồ Thị Nơi, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Chi Đu Nghĩa, với tổng diện tích hơn 1ha.

