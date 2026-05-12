Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

HNN.VN - Sáng 12/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Cung ứng dịch vụ công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”. Tham dự tọa đàm có Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Về phía TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện các sở, ngành tham dự tại điểm cầu trực tuyến TP. Huế

Các đại biểu đã nghe nhiều tham luận tập trung đánh giá hiệu quả cung ứng dịch vụ công kể từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới góc nhìn của cán bộ, công chức và người dân. Các ý kiến cũng tập trung phân tích những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình vận hành mô hình mới, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trong năm bản lề 2026 của nhiệm kỳ chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Tọa đàm cũng chia sẻ một số bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp trong thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh số hóa dịch vụ công theo hướng lấy người dân làm trung tâm; tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc chia sẻ, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc cung ứng dịch vụ công cần hướng tới tính thuận tiện, minh bạch và khả năng tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng cho rằng, để nâng cao chất lượng phục vụ, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Các chuyên gia tham dự tọa đàm cũng nhấn mạnh vai trò của việc lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền; đồng thời cần tăng cường đối thoại, tiếp nhận phản hồi của người dân để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện quy trình cung ứng dịch vụ công phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công. Trong đó, người dân phải thực sự trở thành trung tâm, là đối tượng được phục vụ tốt hơn thông qua nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch. Đồng thời cho rằng, việc chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, bất cập trong thực tiễn sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ban Tổ chức đánh giá cao các ý kiến tham luận, trao đổi tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự. Những nội dung được thảo luận tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trong thời gian tới, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

VĂN BỐN
chính quyềnhai cấptọa đàmhọc viện hành chínhHuế
