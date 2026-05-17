Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027

Dự và làm việc với đoàn công tác có Đại tá Xôm Chít Nỷ La Phôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt tỉnh Sekong.

Hai bên đã cùng nhau đánh giá về những kết quả trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Se Kong trong những năm qua và trong mùa khô 2025 - 2026. Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong đánh giá cao Đội 192 trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã luôn gắn bó mật thiết với cấp ủy chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt là cán bộ, nhân viên đã thường xuyên giúp đỡ người dân trong việc khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong trong việc tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ Đội 192 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong tiếp tục phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin với quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ được trở về với quê hương, với Tổ quốc.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong đã cùng nhau ký kết biên bản hợp tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào mùa khô 2026 - 2027.

Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong đã tặng quà và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.