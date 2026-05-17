  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 17/05/2026 16:05

Ký kết phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

HNN.VN - Thực hiện chương trình làm việc tại Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 17/5, Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm ký kết công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 với Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong (Lào).

Bộ Quốc phòng tập huấn lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩTăng tốc xác định danh tính liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệmPhát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong ký kết hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026 - 2027 

Dự và làm việc với đoàn công tác có Đại tá Xôm Chít Nỷ La Phôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban công tác đặc biệt tỉnh Sekong.

Hai bên đã cùng nhau đánh giá về những kết quả trong công tác phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Se Kong trong những năm qua và trong mùa khô 2025 - 2026. Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong đánh giá cao Đội 192 trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã luôn gắn bó mật thiết với cấp ủy chính quyền và người dân địa phương, đặc biệt là cán bộ, nhân viên đã thường xuyên giúp đỡ người dân trong việc khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong trong việc tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ Đội 192 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cấp ủy, chính quyền và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong tiếp tục phối hợp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin với quyết tâm sớm đưa các liệt sĩ được trở về với quê hương, với Tổ quốc.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 thành phố Huế và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong đã cùng nhau ký kết biên bản hợp tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào mùa khô 2026 - 2027.

Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố và Ban công tác đặc biệt tỉnh Se Kong đã tặng quà và dành cho nhau những tình cảm đặc biệt  thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa hai nước Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Quang Đạo
 Từ khóa:
huếký kếtcông táctìm kiếmquy tậphài cốtliệt sĩlào
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026

Chiều 15/5, Ban Tổ chức Festival Huế và Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết hợp đồng tài trợ Festival Huế 2026.Tham dự lễ ký kết có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang.

BIDV “Nhà tài trợ Đồng” tại Festival Huế 2026
Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM

Chiều 15/5, Sở Tài chính phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Công ty CP Sóc đỏ - Sàn thương mại điện tử socsdo.vn tổ chức chương trình “Tăng trưởng doanh thu cùng hệ sinh thái Zalo - AI - CRM”. Chương trình thu hút hơn 100 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tham dự.

Giúp doanh nghiệp tìm giải pháp tăng trưởng doanh thu từ Zalo, AI và CRM
Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa

Với chủ đề “Di sản Huế - Hội tụ và lan tỏa” triển lãm giới thiệu đến công chúng TP. Hồ Chí Minh gần 150 tác phẩm ký họa đặc sắc về Huế do Bảo tàng Mỹ thuật Huế lưu giữ.

Quảng bá di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa
Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025). Tham dự sự kiện về phía TP. Huế có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Thành phố Huế thuộc nhóm 3 địa phương cải cách PCI nổi bật giai đoạn 2005 - 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top