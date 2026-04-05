Phát động Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S năm 2026"

Lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên quan ấn nút phát động Hội thi trực tuyến tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S

Hội thi được tổ chức nhằm triển khai sâu rộng các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, lan tỏa tinh thần phong trào "Bình dân học vụ số" với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Thông qua hội thi, thành phố Huế đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 80% người dân được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng Hue-S và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cộng đồng; giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường khai thác, sử dụng nền tảng Hue-S và các dịch vụ số như một kênh tương tác số thống nhất giữa chính quyền và người dân.

Bên cạnh đó, hội thi hướng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, từng bước thay đổi thói quen từ giải quyết thủ tục trực tiếp sang môi trường số; chủ động nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Đối tượng tham gia hội thi là người dân có tài khoản Hue-S hoặc tài khoản VNeID định danh điện tử. Thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Hue-S thông qua thiết bị di động có kết nối Internet, trả lời 15 câu hỏi và dự đoán số người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong mỗi đợt thi.

Nội dung thi tập trung vào các nhóm kiến thức về chủ trương, chính sách liên quan đến dịch vụ công trực tuyến; kỹ năng sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia và nền tảng Hue-S; kỹ năng bảo mật tài khoản, thanh toán trực tuyến và các kỹ năng số, nền tảng số phục vụ tiện ích.

Hội thi diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 6/4/2026 đến hết ngày 3/5/2026, chia thành 4 đợt thi theo tuần. Mỗi tuần, mỗi thí sinh được tham gia 1 lượt thi. Tổng cơ cấu giải thưởng là 41 giải, gồm 9 giải cá nhân cho mỗi tuần thi và 5 giải tập thể.

Hội thi là hoạt động thiết thực thúc đẩy "Bình dân học vụ số" và chuyển đổi số trên địa bàn

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh, Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 10/1/2026 của Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại thành phố Huế năm 2026. Thông qua hội thi, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm trung tâm; góp phần xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa chuyển đổi số trên toàn địa bàn, góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số chuyển đổi số của thành phố Huế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai sâu rộng Hội thi, bảo đảm 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia và đạt kết quả cao; phát huy vai trò nêu gương, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Hội thi, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chuyển đổi số trong toàn xã hội.