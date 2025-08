Thành phố Huế dẫn đầu cả nước, đạt 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Người dân Huế có thể sang tên xe trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Ngày 24/6, Công an TP. Huế cho biết, từ nay đến ngày 14/7/2025, Bộ Công an mở rộng triển khai thí điểm xác thực giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại thành phố.