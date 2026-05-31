8 xã “tranh tài” Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Các đội thi trải qua 3 phần thi về chào hỏi, kiến thức và tình huống

Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các xã thuộc Cụm thi số 5 gồm: Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Vinh Lộc, Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng. Mỗi đội gồm 5 thí sinh đại diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và tối đa 10 quần chúng tham gia các phần thi.

Các đội thi lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức và tình huống. Trong đó, phần thi chào hỏi được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa, giới thiệu nét đặc trưng của từng địa phương, đồng thời làm nổi bật vai trò, những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn dân cư.

Ở phần thi kiến thức, các thí sinh thể hiện sự hiểu biết về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các quy định của pháp luật và những chủ trương, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng này.

Phần thi tình huống diễn ra với nhiều nội dung gắn liền với thực tiễn công tác tại cơ sở. Các đội vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ để xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bảo đảm ANTT, đưa ra những phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Thông qua hội thi, các đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.