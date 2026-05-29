Sắc màu ẩm thực vùng cao

HNN.VN - Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” lần thứ I, sáng 30/5 tại Chợ phiên xã A Lưới 2, TP. Huế, Lễ hội ẩm thực và Hội thi ẩm thực truyền thống vùng cao chính thức khai mạc.

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh và quảng bá nét đẹp ẩm thực độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

 Hương vị đại ngàn từ các món ăn của đội thi xã A Lưới 5

Lễ hội ẩm thực năm nay do xã A Lưới 2 làm đơn vị đăng cai chủ trì, với hội thi ẩm thực là nơi quy tụ các đội thi đến từ 5 địa phương của vùng A Lưới.

Mỗi địa phương tham gia sẽ cử một đội thi gồm 4 thành viên (gồm 2 nam, 2 nữ). Trong thời gian thi đấu tối đa 90 phút, các đội phải hoàn thiện từ 3 đến 4 món ăn đặc trưng, mang đậm hương vị truyền thống của đồng bào dân tộc tại địa phương mình.

Chị Lê Thị Luận, dân tộc Pa Cô, xã A Lưới 2 cho biết, từ khi sáp nhập các địa phương và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, đây là lần đầu tiên bà con được tham gia hội thi ẩm thực này. Không chỉ riêng chị, mà cả người dân A Lưới cũng như những ai có mặt tại đây hôm nay đều cảm thấy vô cùng tự hào và hào hứng. Chúng tôi đến với ngày hội với tâm niệm không chỉ để thi thố, mà quan trọng hơn là để giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các dân tộc, các địa phương với du khách thập phương.

“Chúng tôi mong muốn du khách đến đây không chỉ để thưởng thức các món ăn ngon, mà còn để lắng nghe những điệu ru, tiếng hò và cảm nhận vẻ đẹp của núi rừng. Đến nay, bà con đã chuẩn bị rất chu đáo, thuần thục và thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó. Người đồng bào mình xưa nay vốn chân thật, chất phác, dù cuộc sống có hiện đại đến đâu thì sự tình cảm, chân thành ấy vẫn luôn vẹn nguyên”, chị Luận chia sẻ.

UBND xã A Lưới 2 cho biết, để đảm bảo các món ăn dự thi, các đội thi sẽ tự chuẩn bị trước toàn bộ nguyên liệu sạch. Đặc biệt, sau khi hoàn thành phần chế biến, các đội sẽ tiến hành sắp xếp, trang trí và trưng bày sản phẩm của mình và có phần thuyết minh chi tiết về ý nghĩa, nguồn gốc và cách chế biến của các món ăn dự thi trước ban giám khảo.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận được:

Đội thi các xã sắp xếp món ăn, chuẩn bị trưng bày lên bàn để thuyết minh 
 Xã A Lưới 3 hoàn thành "mâm cơm" dự thi
Một "hương sắc" ẩm thực đến từ đội thi khác 
 Những món ăn đậm chất núi rừng 
Mỗi đội thi có 4 thành viên "luôn tay" cho kịp giờ thi trong 90 phút 

Thuyết minh, giới thiệu món ăn cho thực khách 

Nếp than  - nguyên liệu chính được nhiều đội lựa chọn chế biến món ăn
HÀ NGUYÊN
