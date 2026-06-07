Khởi động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” giai đoạn 2026 - 2031

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà cho người lao động tại chương trình

Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cùng hơn 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động đại diện cho hơn 55 nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn.

Tại chương trình, các đại biểu đã theo dõi trực tuyến lễ phát động toàn quốc, phóng sự về các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn và những định hướng lớn của phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” trong giai đoạn mới.

Phong trào được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công việc; đồng thời góp phần cải thiện thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn hướng tới xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, có kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập.

Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được trao tận tay đến người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sau lễ phát động, LĐLĐ thành phố đã trao 84 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”, trong đó có 17 suất trị giá 2 triệu đồng/suất và 67 suất trị giá 1 triệu đồng/suất. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho người lao động, góp phần cải tiến quy trình làm việc, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thông qua phong trào, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2031.