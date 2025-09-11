“Nói không hồ sơ giấy” với các dịch vụ công toàn trình

Khi làm một số thủ tục đã được cung cấp toàn trình, người dân bỏ qua việc trình hồ sơ giấy không cần thiết

Bước tiến mới trong cải cách hành chính

Ngày 13/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về thúc đẩy giải pháp công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Từ ngày 1/10/2025, tất cả hồ sơ của 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình sẽ được tiếp nhận và xử lý dưới dạng điện tử, thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy.

Là địa phương luôn đi đầu trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, chủ trương này sẽ là cơ hội để thành phố Huế có bước đi đột phá, hướng đến nền hành chính tinh gọn, minh bạch, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai mô hình này sẽ giúp cắt giảm tối đa thủ tục rườm rà, loại bỏ giấy tờ trùng lặp. Người dân có thể thao tác trực tuyến hoặc đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công để được hỗ trợ nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả nhanh gọn, không phải mang theo một tập giấy tờ như trước.

Theo ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, người dân không còn phải lo in ấn, photo nhiều loại giấy tờ; doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đặc biệt, hệ thống cho phép theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ theo thời gian thực, tăng tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan công quyền.

Danh mục 25 dịch vụ công toàn trình bao phủ nhiều lĩnh vực, gồm các thủ tục như: Đăng ký khai sinh, khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký thường trú, tạm trú, cấp đổi giấy phép lái xe, phiếu lý lịch tư pháp, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cấp điện mới, thông báo khuyến mãi… Đây đều là nhóm thủ tục gắn liền đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc số hóa toàn bộ quy trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thói quen làm việc trực tuyến của người dân và doanh nghiệp.

Qua ghi nhận thực tế, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (phường Thủy Xuân) cho rằng: Hồ sơ số hóa giúp người dân tránh thất lạc giấy tờ, thông tin cá nhân lưu trữ rõ ràng, chính xác. Bây giờ các dữ liệu cá nhân đã tích hợp trên VNeID, nên khi làm thủ tục như đăng ký khai sinh hay xác nhận cư trú cũng nhanh gọn hơn, không phải chuẩn bị nhiều bản giấy. Ngay cả với những doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, việc bỏ hồ sơ giấy sẽ giảm đáng kể chi phí và thời gian chờ đợi, đi lại. Nếu hệ thống vận hành ổn định, doanh nghiệp sẽ hưởng lợi thực chất, tạo động lực mở rộng đầu tư.

Một cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận Hóa cũng nhìn nhận, đây là dịp để cán bộ, công chức nâng cao kỹ năng số, thay đổi cách làm việc, hướng đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, đúng tinh thần chính quyền số, chính quyền phục vụ.

Cần sự liên thông và kỹ năng số

Điểm mới của mô hình này là toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý, phê duyệt hồ sơ đều được số hóa. Huế có nhiều lợi thế khi đã sớm hình thành nền tảng số Hue-S, hạ tầng chính quyền điện tử đồng bộ và tỷ lệ người dân dùng dịch vụ công trực tuyến ngày càng cao. Việc triển khai đồng loạt ở các Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tạo sự thống nhất, tránh tình trạng nơi làm, nơi chưa, đảm bảo mọi công dân đều được hưởng lợi công bằng.

Tuy nhiên, nhiều cán bộ một cửa cơ sở vẫn còn băn khoăn, lo lắng. Vì muốn xử lý hồ sơ điện tử chính xác, cơ sở dữ liệu dân cư và các dữ liệu chuyên ngành phải đầy đủ, đồng bộ. Nhưng trong thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp chưa được bổ sung, sai lệch, như thông tin về ngày cấp căn cước công dân chưa cập nhật, tình trạng hôn nhân chưa chính xác… Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố và các sở, ngành để chuẩn hóa, liên thông dữ liệu.

Ngoài ra, rào cản còn đến từ thói quen sử dụng giấy tờ truyền thống; một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; nhiều người chưa cài đặt hoặc cập nhật VNeID mức độ 2. Về phía hạ tầng mạng ở một số địa bàn còn hạn chế. Cán bộ cơ sở cũng cần thêm thời gian để nâng cao kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ điện tử.

Để khắc phục, thành phố xác định cùng với đầu tư hạ tầng và đào tạo nhân lực, công tác truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số là yếu tố then chốt. Các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò "cầm tay chỉ việc", giúp người dân quen dần với thủ tục trực tuyến. Thành phố cũng đang xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung, an toàn, phục vụ phân tích, dự báo trong quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, cán bộ một cửa cũng cần được tập huấn liên tục về kỹ năng số. Khi hệ thống vận hành ổn định, việc giải quyết thủ tục sẽ nhanh hơn, giảm đáng kể áp lực cho cả cơ quan nhà nước lẫn công dân.

Theo định hướng, sau khi vận hành thành công 25 dịch vụ công toàn trình, Huế sẽ mở rộng áp dụng sang nhiều lĩnh vực khác, tiến tới một nền hành chính hoàn toàn điện tử, minh bạch và hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành đô thị thông minh, thân thiện và phục vụ, đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.