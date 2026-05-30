Khai mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi Cụm số 1

HNN.VN - Sáng 31/5 tại phường Thuận Hóa, Cụm thi số 1 tổ chức Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi TP. Huế lần thứ nhất năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng các cổ động viên trên địa bàn.

Phần thi đến từ phường Thủy Xuân 

Tham dự hội thi có lãnh đạo các đơn vị, địa phương và lực lượng công an các phường, xã thuộc TP. Huế. Đặc biệt, hội thi quy tụ 8 đội thi với 88 thí sinh đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến từ các phường, xã trong Cụm số 1, gồm: Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Hương Thủy, Thanh Thủy, Phú Bài, Phú Vinh và Phú Vang.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng nòng cốt, là “cánh tay nối dài” của Công an nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn dân cư. Thời gian qua, lực lượng này đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đây cũng là dịp để kiểm tra, đánh giá kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cũng như kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng này trong thực tiễn công tác.

Theo Ban Tổ chức, hội thi còn là sân chơi bổ ích để các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ hỗ trợ Công an cấp xã bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội thi sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia vòng thi cấp thành phố, góp phần phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Thông qua hội thi, vai trò, vị trí và những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục được khẳng định, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm chung trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương, tạo động lực để lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên cho Nhân dân.

THANH HƯƠNG
