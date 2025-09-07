  • Huế ngày nay Online
Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển Chính phủ số, xã hội số

Tính đến hết tháng 8/2025, cả nước đã cấp 22.390.613 chứng thư chữ ký số; 36,11% dân số dân số trưởng thành đã có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

“Nói không hồ sơ giấy” với các dịch vụ công toàn trìnhThành phố Huế dẫn đầu cả nước, đạt 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

 

Theo báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 ngày 24/9/2025, trong vòng chưa đầy 2 tháng, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến đã ghi nhận 7,5 triệu hồ sơ và số tiền giao dịch lên đến 1,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 73,3% hồ sơ trực tuyến là từ các địa phương.

Về phát triển xã hội số, công dân số, tính đến hết tháng 8/2025, đã cấp 22.390.613 chứng thư chữ ký số; 36,11% dân số dân số trưởng thành đã có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân./.

