Học sinh lan tỏa sáng kiến phòng, chống mua bán người

Học sinh Trường THCS Đặng Tất (phường Hóa Châu) tham gia phần thi chào hỏi.

Hội thi được tổ chức hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), nằm trong khuôn khổ Dự án “An toàn và lành mạnh: Ngăn chặn tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên di cư tự do đi làm ăn xa, bị lạm dụng sức lao động và người bị mua bán tại thành phố Huế” do Hội LHPN thành phố Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng xanh phối hợp triển khai trong năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế Dương Thị Thu Thủy nhấn mạnh: Mua bán người là vấn đề nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền trẻ em và sự an toàn của mỗi gia đình, cộng đồng. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển, các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt qua mạng xã hội ngày càng tinh vi, đòi hỏi mỗi học sinh phải được trang bị kiến thức, kỹ năng để nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân.

Tham gia hội thi, các đội trải qua hai phần thi gồm chào hỏi và tiểu phẩm sân khấu hóa với nhiều chủ đề như: Phòng ngừa mua bán người qua mạng xã hội, cảnh giác trước chiêu trò tuyển dụng việc làm trên mạng, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, vai trò của gia đình và nhà trường trong bảo vệ trẻ em...

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi.

Thông qua những tiểu phẩm, tình huống thực tế và các sáng kiến truyền thông, ban tổ chức mong muốn giúp học sinh nâng cao nhận thức, biết cách nói "không" trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và không có mua bán người.

Kết quả, ban tổ chức cuộc thi đã trao giải Nhất cho Trường THCS Đặng Hữu Phổ (xã Đan Điền), giải Nhì cho các Trường: THCS Trần Đăng Khoa (xã Bình Điền), THCS Ngô Thế Lân (xã Quảng Điền) và giải Ba cho các Trường: THCS Đặng Tất (phường Hóa Châu), THCS Hà Thế Hạnh (phường Hương Trà), THCS Lê Quang Tiến (phường Kim Trà).