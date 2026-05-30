10 dự án vào chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp

HNN.VN - Chiều 30/5, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần thứ VII năm 2026, với sự tham gia của đông đảo giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học và doanh nghiệp.

Một đội thi thuyết trình dự án của mình 

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã thu hút nhiều ý tưởng, dự án sáng tạo đến từ sinh viên, học viên và các nhóm tác giả trẻ. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển cộng đồng. Nhiều ý tưởng được đánh giá có tính mới, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Trải qua các vòng sơ tuyển và thẩm định nghiêm túc, khách quan từ hội đồng chuyên môn, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Đây là những dự án tiêu biểu, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học cùng khát vọng khởi nghiệp của thế hệ trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại vòng chung kết, các đội thi trình bày ý tưởng, mô hình sản phẩm, kế hoạch phát triển dự án và trực tiếp trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng giám khảo. Bên cạnh việc đánh giá tính sáng tạo, tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, ban giám khảo còn xem xét khả năng thương mại hóa và tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.

Tin, ảnh: Ngọc Tân
Khoa học công nghệ trong nông nghiệp: Chuyển từ tư duy 'làm đề tài' sang 'tạo sản phẩm'

Khi nông nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển xanh, giảm phát thải và cạnh tranh bằng chất lượng thay vì sản lượng, khoa học công nghệ (KHCN) đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ dừng ở nghiên cứu hàn lâm hay hoàn thành các đề tài nghiệm thu, KHCN phải tạo ra sản phẩm cụ thể, có khả năng thương mại hóa và giải quyết trực tiếp bài toán của doanh nghiệp, người dân và thị trường.

Khởi nghiệp từ rơm

Những ngày sau vụ gặt, trên nhiều cánh đồng ở phường Hương Trà, thay vì khói trắng mịt mù từ cảnh đốt rơm rạ như trước đây, từng cuộn rơm lớn được máy thu gom ngay tại ruộng rồi vận chuyển về xưởng. Sự thay đổi ấy không chỉ giúp đồng ruộng sạch hơn, hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân. Đằng sau sự chuyển biến đó là hành trình khởi nghiệp từ rơm của một thanh niên trẻ sinh năm 2001 Trần Đặng Đức Lợi.

