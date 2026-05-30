10 dự án vào chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp

Một đội thi thuyết trình dự án của mình

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã thu hút nhiều ý tưởng, dự án sáng tạo đến từ sinh viên, học viên và các nhóm tác giả trẻ. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển cộng đồng. Nhiều ý tưởng được đánh giá có tính mới, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Trải qua các vòng sơ tuyển và thẩm định nghiêm túc, khách quan từ hội đồng chuyên môn, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Đây là những dự án tiêu biểu, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực nghiên cứu khoa học cùng khát vọng khởi nghiệp của thế hệ trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại vòng chung kết, các đội thi trình bày ý tưởng, mô hình sản phẩm, kế hoạch phát triển dự án và trực tiếp trả lời các câu hỏi phản biện từ hội đồng giám khảo. Bên cạnh việc đánh giá tính sáng tạo, tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, ban giám khảo còn xem xét khả năng thương mại hóa và tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai.