Trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025

Dự án "Bảo tồn giá trị tài nguyên bản địa và nâng tầm sinh kế bền vững từ cây chè xứ Huế" được trao giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025

Thu hút và phát huy tiềm năng sáng tạo

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế được tổ chức thường niên từ năm 2016, trở thành sân chơi trí tuệ uy tín, nơi ươm mầm những ý tưởng sáng tạo của thanh niên, sinh viên, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm tổ chức Cuộc thi và đã thu hút sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, cố vấn trong và ngoài thành phố.

Qua 10 năm tổ chức, có 600 hồ sơ đăng ký tham gia, 153 dự án vào vòng chung kết; 93 ý tưởng, dự án được trao giải. Nhiều dự án đã vươn tầm ra khỏi địa phương, đạt giải thưởng cấp vùng, cấp quốc gia và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Cuộc thi năm nay tiếp tục tạo dấu ấn với 94 hồ sơ đăng ký, cao nhất trong 10 năm tổ chức. Chất lượng các dự án có sự tiến bộ rõ rệt, đa dạng, giàu tính ứng dụng công nghệ, bám sát xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đáng chú ý, đã có 2 hộ kinh doanh mạnh dạn phát triển lên doanh nghiệp, thể hiện sự trưởng thành của các mô hình khởi nghiệp Huế.

Qua chấm vòng chung kết, Hội đồng giám khảo đã chọn ra 13 ý tưởng dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất để đề nghị Cơ quan thường trực cuộc thi trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt kết quả Cuộc thi. Trong đó, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 4 tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân đạt Giải thưởng của Chủ tịch UBND TP. Huế. Ngoài ra, Ban tổ chức trao tặng 3 giải thưởng Dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng cho các dự án vào vòng chung kết Cuộc thi năm 2025.

Các dự án được vinh danh năm nay thể hiện những ý tưởng độc đáo, những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề thực tế của xã hội, điển hình như các ý tưởng được xây dựng dựa trên giá trị bản địa và các lợi thế đặc thù của Huế, hướng đến khai thác nguồn tài nguyên bản địa một cách bền vững. Tiêu biểu như dự án "Bảo tồn giá trị tài nguyên bản địa và nâng tầm sinh kế bền vững từ cây chè xứ Huế" với sản phẩm tinh chất chè tươi, được ứng dụng công nghệ hiện đại để khai thác và bảo tồn vùng chè lâu năm, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương. Hay dự án Phát triển đồ gốm ẩm thực từ gốm Phước Tích, góp phần lan tỏa tinh hoa nghề thủ công truyền thống Huế vào đời sống đương đại.

Trao giải Nhì cho 2 dự án đạt giải tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2025

Bên cạnh đó, nhiều dự án công nghệ và chuyển đổi số đã thể hiện tư duy hiện đại, khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn. Dự án CheckNow mang đến giải pháp quản lý theo thời gian thực và chấm công thông minh phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; dự án VibeCoding.vn là nền tảng ứng dụng AI hỗ trợ lập trình, giúp mở rộng năng lực số cho người học không chuyên và thúc đẩy tiếp cận công nghệ trong cộng đồng.

Ở nhóm dự án định hướng kinh tế xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, các nhóm dự thi đã đề xuất nhiều giải pháp đáng chú ý. Trong đó có dự án Bê tông xanh phát triển vật liệu không xi măng, góp phần giảm phát thải CO₂ và tận dụng phế phẩm trong sản xuất; dự án EcoChuối khai thác phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng tiêu dùng xanh.



Thúc đẩy, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo



Theo đánh giá của Ban tổ chức Cuộc thi, nhiều dự án dự thi rất khả thi và có tính sáng tạo cao, với sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ đã cho thấy một thế hệ đầy năng lượng và sáng tạo, sẵn sàng nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân và đóng góp cho quê hương. Đối với các dự án chưa đạt giải, các tác giả, nhóm tác giả vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi và hoàn thiện, tìm ra cơ hội để tiếp tục phát triển ý tưởng, dự án.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp tiếp tục được hỗ trợ, nâng tầm để phát triển

Để tiếp tục thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, thành phố Huế, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung nguồn lực hình thành Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Qua đó tạo điều kiện để các dự án tiếp cận không gian sáng tạo, hạ tầng thử nghiệm, công nghệ, dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ trong suốt quá trình phát triển.

Ưu tiên các dự án đổi mới sáng tạo có tính ứng dụng cao, nhất là trong các lĩnh vực có lợi thế của thành phố như du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, y dược, công nghiệp sáng tạo, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo theo định hướng tăng trưởng xanh, góp phần tạo giá trị kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống.

Thành phố tiếp tục mở rộng kết nối đầu tư, thị trường, tăng cường truyền thông và xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm khởi nghiệp Huế ra thị trường trong nước và quốc tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khởi nghiệp thông qua các chương trình đào tạo về mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, gọi vốn và quản trị tài chính cho học sinh, sinh viên, nhóm khởi nghiệp và các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tập trung xây dựng mạng lưới cố vấn - chuyên gia gồm nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân để đồng hành cùng dự án từ giai đoạn ý tưởng đến tăng trưởng; hỗ trợ chuyên môn, chiến lược, thị trường và kết nối nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng ươm tạo và hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh.