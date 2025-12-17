Truyền cảm hứng đổi mới và sáng tạo

Nhóm dự án của Trường Đại học Ngoại ngữ thuyết trình dự án tại cuộc thi

Ý nghĩa, thiết thực

ThS. Hồ Thị Thùy Trang, thành viên nhóm dự án “Xây dựng hệ thống bài giảng và khối tài liệu học tập trực tuyến trên LMS (Moodle) theo mô hình cộng đồng giảng dạy (COP)” của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (đoạt giải Ba cuộc thi) cho rằng, cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Sáng tạo Đại học Huế lần thứ nhất, năm 2025” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với đội ngũ giảng viên trong công tác chuyên môn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cuộc thi là diễn đàn học thuật, tạo cơ hội cho các giảng viên đề xuất, thử nghiệm và triển khai các ý tưởng đổi mới trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây là cơ hội để giảng viên cập nhật, trao đổi và ứng dụng các xu hướng mới trong giáo dục, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng dạy học.

Cuộc thi còn khuyến khích tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần đổi mới trong môi trường đại học. Với Trường Đại học Ngoại ngữ nói riêng, sáng kiến “Xây dựng hệ thống bài giảng và khối tài liệu học tập trực tuyến trên LMS (Moodle) theo mô hình cộng đồng giảng dạy (COP)” hướng đến những tác động về mặt xã hội. Cụ thể, giảm tải khối lượng công việc cho giảng viên; tăng cường chia sẻ và học hỏi giữa các thế hệ giảng viên. Từ đó, nâng cao chất lượng bài giảng, đa dạng hóa nguồn ngữ liệu mở cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tham gia cuộc thi, thông qua quá trình lên ý tưởng, vòng bán kết, các buổi tập huấn nâng cao kỹ năng thuyết trình, giảng viên có cơ hội kết nối và hợp tác liên ngành và liên trường, tạo nên mạng lưới học thuật vững mạnh trong toàn Đại học Huế. Điều này hỗ trợ tích cực cho hoạt động nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai dự án chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học thành viên và Đại học Huế nói chung.

Ra khỏi "vùng an toàn"

Theo TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạp (CEI), Đại học Huế, cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật đơn thuần, mà là “cú hích” quan trọng nhằm thay đổi tư duy của đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhà khoa học tại Đại học Huế. Cuộc thi này khuyến khích thầy cô bước ra khỏi “vùng an toàn”, khơi nguồn sáng tạo, đổi mới, hướng đến việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và giải quyết các bài toán thực tiễn của cộng đồng. Đây là tiền đề để xây dựng một hệ sinh thái đại học khởi nghiệp năng động và bền vững.

“Dù là lần đầu tiên tổ chức, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường thành viên và khoa trực thuộc. Sau vòng sơ loại tại cơ sở, Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn lọc được 9 dự án chất lượng nhất bước vào vòng bán kết và 6 dự án xuất sắc tranh tài tại vòng chung kết. Con số này tuy chưa quá lớn nhưng rất “tinh”, phản ánh đúng thực chất tiềm năng hiện có”, TS. Hoàng Kim Toản trao đổi.

Các giải pháp trải rộng từ y dược, giáo dục, luật pháp đến kỹ thuật công nghệ và ngôn ngữ. Điểm sáng là các tác giả đã biết ứng dụng công nghệ mới (như AI, chuyển đổi số) vào chuyên môn sâu của mình. Chẳng hạn như dự án ứng dụng AI trong giảng dạy luật, hay các giải pháp công nghệ ô tô điện. Điều này cho thấy hàm lượng xám và tính khả thi thương mại hóa của các dự án là rất khả quan.

Lần đầu tổ chức, khó khăn lớn nhất là việc thay đổi “tâm thế” của các nhà nghiên cứu. Việc chuyển từ ngôn ngữ hàn lâm sang ngôn ngữ kinh doanh (Business Model, Pitching) còn nhiều bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, các thầy cô đều bận rộn với công tác giảng dạy, nên thời gian đầu tư cho việc phát triển mô hình kinh doanh còn hạn chế. Công tác truyền thông đến từng đơn vị đôi lúc chưa được đồng bộ khiến một số ý tưởng hay bị bỏ lỡ.

Từ thành công bước đầu, Đại học Huế quyết định duy trì cuộc thi hằng năm nhằm khơi nguồn sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, giảng viên trong toàn Đại học Huế, góp phần đưa Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia trong thời gian đến.