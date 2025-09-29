Dữ liệu số kiến tạo chính quyền phục vụ

Nhiều dịch vụ đô thị thông minh được cập nhật lên Hue-S giúp người dân thụ hưởng, chính quyền thuận tiện phục vụ

Nhiều tiện ích số phục vụ người dân

Ra mắt năm 2019, Hue-S đang trở thành “người bạn đồng hành” quen thuộc của người dân Huế. Chỉ cần cài đặt ứng dụng Hue-S trên điện thoại, người dân có thể phản ánh hiện trường, nhận cảnh báo thiên tai, thanh toán hóa đơn, tra cứu dịch vụ y tế, giáo dục, du lịch thông minh…

Với định hướng “lấy người dân làm trung tâm”, dịch vụ “Phản ánh hiện trường” đã trở thành công cụ kết nối, tương tác hữu hiệu giữa người dân với chính quyền, doanh nghiệp, sở, ngành trong việc lắng nghe, tiếp nhận và kịp thời xử lý những bất cập trong xã hội. Hơn 177.000 phản ánh về trật tự đô thị, môi trường... đã được gửi qua ứng dụng, trong đó 121.000 phản ánh được xác minh, xử lý bởi 159 đơn vị liên quan. Tỷ lệ xử lý đạt 98,9%, trong đó 92% người dân hài lòng. Thời gian xử lý phản ánh được rút ngắn 60 - 70%, có trường hợp đến 90%, đồng thời tiết kiệm ngân sách hơn 7,7 tỷ đồng tiền in ấn giấy tờ.

Là địa phương thường chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, thành phố Huế đã xây dựng nhiều kênh cảnh báo. Trong đó, hệ thống cảnh báo về thời tiết, thiên tai, bão lụt từ HueIOC kết nối qua Hue-S đã giúp hàng chục nghìn hộ gia đình chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro. Đến nay, đã có 2.450 bản tin cảnh báo được phát đi; chức năng “Thời tiết - thiên tai” trên Hue-S thu hút gần 2 triệu lượt truy cập và hơn 3.000 yêu cầu ứng cứu qua tổng đài 19001075. Trong đó, hơn 500 yêu cầu được IOC trực tiếp hỗ trợ kỹ năng tự phòng, chống tại chỗ và hơn 2.500 yêu cầu được gửi đến chính quyền địa phương ứng cứu kịp thời.

Bên cạnh đó, hệ thống hơn 700 camera giám sát kết hợp 29 giải pháp AI đang hỗ trợ quản lý an ninh đô thị trên địa bàn khá hiệu quả. Hệ thống đã ghi nhận hơn 52.000 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt trên 11,5 tỷ đồng; hỗ trợ công an truy vết hơn 835 vụ án có hành vi nguy hiểm; phát hiện 2.096 vụ nghi cháy rừng, 463 vụ đốt rơm rạ, góp phần cảnh báo và giúp địa phương, ngành chức năng ngăn chặn kịp thời.

Hue-S cũng tích hợp nền tảng số trong giáo dục, y tế, du lịch. Khoảng 300.000 tài khoản phụ huynh, học sinh, giáo viên đã kết nối, hỗ trợ quản lý học bạ điện tử, tra cứu điểm số, xin nghỉ học trực tuyến. Trong du lịch, Hue-S số hóa hơn 4.000 địa điểm, thu hút gần 250.000 tài khoản thường xuyên truy cập và hơn 500.000 lượt tiếp cận chức năng “Dành cho du lịch” trên Hue-S.

Hướng đến chính quyền phục vụ trên nền tảng dữ liệu số

Nếu Hue-S được ví như “cánh tay nối dài” kết nối đến từng người dân, thì HueIOC chính là "bộ não số" của đô thị thông minh Huế. Tại đây, dữ liệu từ nhiều nguồn được tập trung, phân tích và trực quan hóa trên hệ thống Dashboard IOC, giúp lãnh đạo nắm bắt toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, giao thông, y tế, môi trường, an ninh trật tự… theo thời gian thực. Nhờ đó, hệ thống Dashboard IOC hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến bằng dữ liệu số, đảm bảo quản lý kinh tế - xã hội một cách toàn diện và chính xác.

Các nền tảng giám sát trực tuyến phục vụ công tác quản lý nhà nước được tích hợp trên Hue-S và đưa vào khai thác, góp phần chuyển đổi toàn bộ không gian thực lên không gian số. Mỗi ngôi nhà, thửa đất, tuyến đường, cây xanh… đều được số hóa thành bản sao số, giúp người dân có thể thụ hưởng dịch vụ trên môi trường số như trong thực tế.

Một bước tiến nổi bật khác là việc số hóa nhiều dữ liệu ngành, kết hợp dữ liệu GIS - 3D nổi - 3D ngầm trên cùng một nền tảng. Đơn cử, dự án quản lý không gian ngầm được thực hiện thí điểm tại phường Thuận Hóa đã thu thập hơn 176 tệp dữ liệu hạ tầng kỹ thuật về nước, điện, viễn thông…, tích hợp vào bản đồ số Map4D. Nhờ vậy, các ngành dễ dàng quản lý, tránh đào bới chồng chéo, giảm chi phí, bảo vệ cảnh quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mục tiêu trong giai đoạn tới là tiếp tục mở rộng và hoàn thiện mô hình “điều hành trực tuyến bằng dữ liệu số”. HueIOC sẽ tập trung liên thông dữ liệu giữa các ngành, các cấp, để mỗi quyết định của chính quyền đều dựa trên dữ liệu thực tiễn, chính xác. Song song đó, thành phố sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn (Big Data) và các công nghệ tiên tiến khác nhằm nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.