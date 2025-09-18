Hue-S đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp

Giới thiệu một số nền tảng được cập nhật, đổi mới trên Hue-S phù hợp, đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đổi mới và đồng hành cùng chính quyền 2 cấp

Hue-S được phát triển theo định hướng siêu ứng dụng trên nền tảng di động - một ứng dụng duy nhất tích hợp đa dạng dịch vụ. Đến nay, đã có hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, trong đó 900.000 tài khoản xác thực qua VNeID. Trung bình mỗi năm ghi nhận trên 25 triệu lượt truy cập, với thời gian sử dụng trung bình gần 4 giờ/ngày. Hue-S còn kết nối với hầu hết các tỉnh, thành phố và 20 quốc gia trên thế giới, khẳng định tầm ảnh hưởng rộng mở.

Để đáp ứng yêu cầu của bộ máy chính quyền 2 cấp, Hue-S đã được nâng cấp trở thành nền tảng hạt nhân. Các chức năng nổi bật gồm: Tương tác 2 cấp; hệ thống giám sát nhiệm vụ; nền tảng làm việc số; họp không giấy tờ... đã được thiết lập, nâng cấp nhằm kết nối hiệu quả giữa cấp thành phố và cấp xã, phường, cũng như các sở, ngành. Đặc biệt, công cụ “Sổ tay 2 cấp” đã được cập nhật trên Hue-S, cung cấp tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp cán bộ cơ sở tra cứu và xử lý công việc chuẩn xác, thống nhất.

Ông Trần Trọng Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) cho biết: Đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp, Hue-S đã tích hợp hệ thống “Giám sát nhiệm vụ” để các địa phương theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu, đồng thời làm căn cứ đánh giá hiệu suất công việc. Công cụ “Tương tác 2 cấp” cho phép cán bộ cấp xã, phường gửi câu hỏi trực tiếp đến cấp thành phố và các sở, ngành liên quan; đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương khác. Đây là giải pháp hữu hiệu giúp chính quyền địa phương 2 cấp vận hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nền tảng làm việc số, họp không giấy tờ giúp cán bộ có thể xử lý văn bản, tiếp nhận phản ánh hiện trường, tổ chức họp… hoàn toàn trên môi trường số. Hue-S không chỉ là một ứng dụng mà đã trở thành công cụ quản trị và điều hành toàn diện, giúp lãnh đạo 2 cấp có bức tranh tổng thể, minh bạch về tình hình phát triển, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp có thêm kênh tương tác nhanh chóng, tiện lợi.

Theo thống kê, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, tỷ lệ hồ sơ hành chính tại Huế được xử lý đúng và trước hạn đạt tới 96%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt top 5 cả nước, đạt 92,04%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%. Huế hiện dẫn đầu cả nước về giải quyết thủ tục hành chính cấp xã, phường... Những thành tích này khẳng định hiệu quả đồng hành, tác động tích cực của nền tảng Hue-S trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mở rộng tiện ích, kiến tạo tương lai

Nếu trước đây Hue-S được biết nhiều nhất với tính năng “phản ánh hiện trường”, thì nay nền tảng này đã mở rộng, trở thành “đô thị số trong tầm tay” của mỗi người dân. Chỉ với một ứng dụng duy nhất, công dân có thể: Nộp, ký số, theo dõi và quản lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không tiền mặt các loại phí, lệ phí, hóa đơn điện, nước, viễn thông; theo dõi thông tin giáo dục, y tế, an toàn thực phẩm; nhận thông tin về cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, tình hình ngập lụt từ hệ thống camera giám sát; tra cứu giao thông thông minh, dịch vụ du lịch số; học trực tuyến, nâng cao kỹ năng số...

Đặc biệt, Hue-S đã tích hợp AI trong phân tích dữ liệu đô thị, giúp nhận diện xu hướng, đưa ra khuyến nghị quản lý kịp thời. Các dữ liệu phản ánh về môi trường, giao thông, trật tự đô thị được hệ thống tự động tổng hợp, phân tích để cảnh báo sớm, từ đó hỗ trợ cơ quan chức năng xử lý nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro. Thay vì trước đây, quá trình từ khi tiếp nhận phản ánh đến truyền thông tin, dữ liệu và chuyển về đơn vị liên quan xử lý phải mất trung bình 7 ngày, thì nay nhờ ứng dụng AI vào xử lý “phản ánh hiện trường”, nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay trong vòng 60 phút.

Hue-S còn hướng đến bao trùm số khi triển khai các tiện ích dành cho nhiều nhóm đối tượng: Đảng viên, đoàn viên, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng, cơ quan báo chí… Người cao tuổi và người khuyết tật có thể sử dụng trợ lý ảo bằng giọng nói; học sinh, sinh viên tiếp cận hệ thống giáo dục số; du khách có thêm kênh trải nghiệm thuận tiện.

Theo Quyết định 2325/QĐ-UBND, ngày 25/7/2025 của UBND thành phố Huế, Hue-S nằm trong Danh mục các nền tảng số trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời làm “bệ phóng” để tích hợp nhiều nền tảng khác như: Nền tảng học tập số; Báo cáo số; Hệ thống chia sẻ - liên thông dữ liệu; Giám sát trực tuyến, phân tích dữ liệu tập trung, quản trị tổng thể toàn thành phố… Đây là cơ sở để Hue-S ngày càng đa dạng, toàn diện hơn.