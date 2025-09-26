Dấu ấn tiên phong từ Huế

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung tại phòng thí nghiệm

Hành trình nối dài sự sống

Trong số những câu chuyện truyền cảm hứng, hành trình ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế là một điểm sáng. Từ ca ghép thận đầu tiên năm 2001 đến nay, bệnh viện đã thực hiện trên 2.400 ca ghép mô tạng, trong đó có 29 ca ghép tạng xuyên Việt lập kỷ lục về phối hợp, vận chuyển và hồi phục nhanh chóng. Đặc biệt, chỉ trong 48 giờ của tháng 4/2024, bệnh viện xác lập ba kỷ lục: Thực hiện 4 ca ghép thận cùng huyết thống và 1 ca ghép tự thân; lần đầu ghép bộ ba tim - gan - thận xuyên Việt; và thời gian vận chuyển tạng dài nhất nhưng vẫn thành công.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Mỗi ca ghép thành công không chỉ là thành tựu y học mà còn là giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp nối sự sống từ nghĩa cử hiến tạng cao cả. Chính điều đó thôi thúc chúng tôi liên tục đổi mới, đào tạo, mở rộng hợp tác để mang đến cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân hơn”.

Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Trung tâm Điều phối và Ghép tạng ra đời tháng 8/2019 đã trở thành “trụ cột chiến lược” cho hoạt động ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trung tâm này bảo đảm quy trình hiến - nhận - chăm sóc sau ghép khép kín, đồng bộ và theo chuẩn quốc tế; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối trực tuyến với Trung tâm Điều phối Quốc gia. Đây cũng là nơi đào tạo hàng trăm y, bác sĩ, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế để liên tục cập nhật tiến bộ mới.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật ghép thận, Bệnh viện Trung ương Huế đã khẳng định vai trò tiên phong trong nhiều kỹ thuật khó. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 19 ca ghép tim, trong đó, số ca ghép tim “xuyên Việt” nhiều nhất cả nước. Bệnh viện cũng đã triển khai nhiều ca ghép gan, tiêu biểu là ca ghép cho bệnh nhi mới 15 tháng tuổi, nhỏ tuổi nhất Việt Nam.

Mới đây, bệnh viện tiếp tục ghi dấu mốc mới khi lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc bất đồng nhóm máu, kỹ thuật dung hòa miễn dịch mở ra hy vọng cho người bệnh mắc các bệnh lý huyết học. Phương pháp này giúp tối ưu chất lượng tế bào gốc, nâng cao tỷ lệ thành công sau ghép, đặc biệt với các bệnh nhi tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

Song song với kỹ thuật cao, ngành y tế Huế chú trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phong trào thi đua “Ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ Nhân dân”, “Xây dựng bệnh viện thân thiện, không khói thuốc”, “Thi đua kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”… lan tỏa sâu rộng. Đến nay, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,3%; 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; chỉ số giường bệnh và bác sĩ trên 10.000 dân đều vượt chuẩn; đồng thời, phát triển dịch vụ y tế gắn với du lịch, ban hành chính sách thu hút nhân lực ngành y.

Các cơ sở chuyên khoa, trung tâm kiểm nghiệm, bệnh viện trường đại học được đầu tư hiện đại, giúp Huế khẳng định vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu cả nước.

Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công ca ghép tủy đồng loại cho trẻ mắc Thalassemia. Ảnh: T. Hiển

Động lực phát triển thành phố thông minh

Không chỉ y tế, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng đang tạo nên dấu ấn rõ rệt. Đại học Huế cùng các viện, trường thành viên đã trở thành trung tâm đào tạo lớn, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế được thành lập năm 2021. Viện đã xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, khu sản xuất thử nghiệm, mở ra không gian cho sinh viên, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Từ những công trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nhiều sản phẩm khoa học, công nghệ của Đại học Huế đã nhanh chóng được ứng dụng vào đời sống. Tinh dầu, trà thảo dược, chế phẩm sinh học trong nông nghiệp hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không chỉ giúp nâng cao đời sống cộng đồng mà còn mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp địa phương.

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung, Phó Viện trưởng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất và Chuyển giao công nghệ, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học công nghệ cho biết: “Giáo dục phải gắn với nghiên cứu, và nghiên cứu phải hướng đến giải quyết vấn đề thực tiễn”. Từ triết lý đó, nhóm nghiên cứu của bà đã công bố hơn 150 bài báo trong và ngoài nước, trong đó có 66 công trình đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, cùng 3 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Những nỗ lực này còn được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá: Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2024, L’Oréal - UNESCO 2023, giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế 2024… Tất cả đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và vị thế khoa học Huế trên bản đồ quốc tế.

Về chuyển đổi số, Huế luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, nhiều năm liền giữ vị trí top 5 toàn quốc về chỉ số chuyển đổi số. Nền tảng đô thị thông minh Hue-S đã trở thành mô hình tiêu biểu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện; đồng thời là “xương sống” tích hợp dữ liệu, hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử.

Đến cuối năm 2024, Hue-S đã thu hút hơn 1,3 triệu tài khoản đăng ký, riêng tại Huế ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tải, trung bình mỗi năm đón hàng chục triệu lượt truy cập. Hệ thống kết nối với nhiều tỉnh, thành trong nước và hơn 80 quốc gia, tích hợp hàng chục dịch vụ đa dạng: Từ nộp hồ sơ, tra cứu kết quả, phản ánh hiện trường, thanh toán không tiền mặt, thông tin y tế - giáo dục, giao thông - cảnh báo thiên tai, đến tiện ích du lịch, bản đồ số… Nhờ đó, cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và du khách đều có thể tiếp cận thông tin và giải quyết công việc thuận tiện hơn trên một nền tảng duy nhất.

Cùng với đó, thành phố có hơn 7.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ số, nhiều sản phẩm đặc sản địa phương đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các dự án như Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia khu vực miền Trung hay Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đang được triển khai, mở ra cơ hội đưa Huế trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

PGS.TS. Nguyễn Thị Ái Nhung trao đổi học thuật về các đề tài, dự án và hoạt động nghiên cứu khoa học với các chuyên gia nước ngoài

Quyết tâm trên chặng đường mới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: “Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức. Lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, mà còn là động lực then chốt để khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ cả nước và quốc tế. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế và nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo trong mỗi thầy thuốc, nhà khoa học, doanh nghiệp”.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo trong từng tập thể, cá nhân. Thành công của mỗi ca ghép tạng, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi tiện ích số phục vụ người dân… đều là minh chứng cho khát vọng phụng sự, là kết quả của thi đua sáng tạo, hết mình vì cộng đồng.

Chặng đường phía trước, với tầm nhìn xây dựng thành phố Huế phát triển bền vững, những dấu ấn này sẽ tiếp tục được bồi đắp. Y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là những trụ cột quan trọng, song hành cùng các lĩnh vực khác, để viết tiếp câu chuyện về một Huế không chỉ đẹp trong chiều sâu văn hóa mà còn tiên phong trong tri thức và công nghệ.