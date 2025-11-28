Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động

Lãnh đạo thành phố kiểm tra vận hành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Dinh

Những chuyển động tích cực

Tại phường Phong Quảng, mô hình CQĐP2C đã sớm cho thấy hiệu quả. Bộ máy được tổ chức lại tinh gọn, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy rõ nét hơn. Trong quý III/2025, phường tiếp nhận hơn 2.300 lượt công dân, giải quyết trên 93% hồ sơ đúng hạn, gần 100% hồ sơ được số hóa. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, người dân hài lòng hơn với cách làm mới. Dù chỉ mới vận hành mô hình mới, song kinh tế - xã hội của phường tiếp tục phát triển, với gần 70.000 lượt khách du lịch, doanh thu hơn 20 tỷ đồng; nông nghiệp ổn định, năng suất lúa đạt 43,7 tạ/ha, sản lượng thủy sản 335 tấn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Quảng khẳng định: “Dù vừa trải qua giai đoạn đầu sắp xếp tổ chức, nhưng bộ máy không bị ngắt quãng mà còn vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn trước”.

Tại xã Đan Điền, mô hình chính quyền mới cũng đem lại hiệu quả rõ rệt. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.200 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 98,8%. Nếu không có một số trục trặc liên thông toàn thành phố, kết quả có thể đạt 100%. Kinh tế - xã hội của Đan Điền ổn định, các mô hình trang trại vùng rú cát được khuyến khích phát triển...

Ông Lê Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Điền thông tin: “Kết quả những tháng đầu vận hành bộ máy CQĐP2C cho thấy sự thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Quan trọng nhất là người dân được phục vụ nhanh hơn, cán bộ có ý thức hơn về trách nhiệm công vụ”.

Theo UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn, sau 4 tháng triển khai, các địa phương đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức, nhân sự, không để gián đoạn công việc. Cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt trên 95%, gần như toàn bộ hồ sơ được số hóa. Hiệu quả hoạt động, tinh thần gần dân, phục vụ dân được nâng lên.

Ông Phan Ngạch, người dân phường Thuận An chia sẻ, khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, thủ tục rõ ràng, không phải đi lại nhiều lần như trước. Hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn, nên ông rất hài lòng với cách làm việc mới, chuyên nghiệp, gần dân hơn.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả cơ sở

Qua 4 tháng vận hành mô hình CQĐP2C, một số xã, phường thiếu nhân lực chuyên môn sâu; công tác phân cấp mạnh nhưng thiếu hướng dẫn cụ thể, gây lúng túng trong phối hợp. Sau sáp nhập, nhiều vị trí kiêm nhiệm bị áp lực công việc, đòi hỏi cần sớm có chính sách bảo đảm quyền lợi và hiệu quả bộ máy mới.

Ông Võ Lê Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Phú Xuân cho rằng, cần sớm giao biên chế chính thức cho địa phương, phân bổ hợp lý giữa khối Đảng và khối chính quyền để cân đối nhân lực, tránh nơi thừa, nơi thiếu. Ông Nhật đề nghị kiện toàn các bộ phận chuyên môn, vì hiện có tình trạng cán bộ bị điều tiết về nhiều cơ quan, dễ chồng chéo, thiếu chuyên sâu. Cần sớm ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định biên và vị trí việc làm ở cấp xã, phường để có căn cứ bố trí, đào tạo cán bộ; đồng thời, cần sửa đổi quy định về phân cấp quản lý, giao rõ nhiệm vụ và quyền hạn để phát huy vai trò các đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở.

Nhiều địa phương thông tin, sau hợp nhất, địa bàn mở rộng, khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ còn ít, nhiều người mới, thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là ở lĩnh vực quản lý đô thị. Cần tăng biên chế hợp lý, đồng thời đẩy mạnh tập huấn kỹ năng chuyên môn, quản lý đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn, để khắc phục khó khăn, trong thời gian đến cần hoàn thiện mô hình CQĐP2C, rà soát chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo, rõ người, rõ việc. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy chính quyền điện tử và đô thị thông minh, hướng tới “chính quyền số phục vụ người dân”. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là kỹ năng số, quản trị hành chính hiện đại; bố trí nhân sự đúng người, đúng việc. Phát huy vai trò người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp trì trệ, hình thức. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng văn hóa công vụ, nâng cao đạo đức, tinh thần phục vụ Nhân dân.