Phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài.

Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, đại diện các sở ngành và 40 phường, xã trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Sau 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hệ thống chính trị cơ bản được kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp. Các cơ quan chuyên môn và phòng ban đã được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được thực hiện đầy đủ, hiệu quả hơn.

Sự phối hợp giữa cấp xã, phường với cấp thành phố chặt chẽ hơn, qua đó giúp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quản lý Nhà nước và thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc mà đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường đang gặp phải. Một số nhiệm vụ mới phát sinh đòi hỏi phải được tháo gỡ sớm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của hệ thống chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn gợi mở phiên thảo luận

“Hội nghị lần này có phạm vi rộng, nhằm sơ kết, đánh giá toàn diện quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; từ đó nhận diện những hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh trình bày báo cáo đánh giá kết quả bước đầu triển khai mô hình.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, UBND thành phố đã kiện toàn cơ quan chuyên môn, giảm còn 14 đơn vị (giảm 6 cơ quan), tương ứng giảm 30% biên chế và 20% số phòng ban cấp thành phố. Việc sắp xếp 133 đơn vị hành chính cấp xã còn 40 đơn vị mới (21 phường, 19 xã) được triển khai đúng quy định; chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động được giải quyết kịp thời.

Việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện đúng quy định, phù hợp với chuyên môn; công tác chuyển đổi số được đầu tư mạnh mẽ: 100% cơ quan Nhà nước từ cấp thành phố đến cấp xã được cấp chữ ký số; 100% thôn, bản phủ sóng băng rộng di động và băng rộng cố định. Hồ sơ nộp trực tuyến đạt 95,9%, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong số hóa hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Gợi mở phần thảo luận, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các sở ngành, địa phương thẳng thắn đánh giá những vướng mắc trong quá trình triển khai, để từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp thực tiễn. Thành ủy và UBND thành phố sẽ tổng hợp, kiến nghị Trung ương và Chính phủ nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phần thảo luận, các sở ngành và địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị liên quan đến nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Lãnh đạo các địa phương phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá, thời gian vừa qua, UBND thành phố đã rất sâu sát, thường xuyên nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ các vướng mắc để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy ghi nhận kết quả đạt được sau hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. UBND thành phố và các xã, phường đã triển khai, mô hình ban đầu vận hành cơ bản thông suốt, ổn định.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, người đứng đầu cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thuận thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; củng cố niềm tin Nhân dân trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; nghiên cứu kỹ văn bản để có sự chủ động, linh hoạt trong quá trình điều hành, chỉ đạo.

Với các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy; rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ hợp lý đảm bảo yêu cầu công việc. Phải chủ động, sáng tạo trong vận hành hoạt động thuộc thẩm quyền cấp xã; tăng cường đi cơ sở chủ động nắm tình hình, giải quyết khó khăn vướng mắc tại các khu dân cư.

Đối với sở, ngành và các cơ quan chuyên môn tăng cường tập huấn cho cơ sở, hướng dẫn cụ thể theo hướng cầm tay chỉ việc đảm bảo sự thông suốt từ Trung ương, cơ sở kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, duy trì và giữ vững các chỉ số.