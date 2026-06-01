Cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên giờ cao điểm: Giải pháp giảm ùn tắc cho nội đô Huế

Thông thoáng hơn

Việc cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm nội đô TP. Huế trong các khung giờ cao điểm đang cho thấy những tín hiệu tích cực sau nửa tháng triển khai. Không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn, chủ trương này còn nhận được sự đồng tình từ nhiều người dân và nhiều tài xế xe tải.

Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc vào mỗi buổi sáng sớm, tình trạng kẹt xe kéo dài gần như không còn. Các phương tiện lưu thông ổn định hơn, việc di chuyển của người dân cũng thuận lợi hơn trước.

Trong các khung giờ cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Huế còn bố trí cán bộ túc trực thường xuyên tại nhiều nút giao để hướng dẫn, phân luồng giao thông và nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành quy định. Nhờ đó, tình hình giao thông khu vực nội đô được đảm bảo an toàn, trật tự hơn.

Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Phú Hậu chia sẻ, trước đây khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc do xe tải trọng lớn tập trung vào chợ để giao nhận hàng hóa đúng vào thời điểm đông người qua lại vào buổi sáng. “Từ khi cấm xe tải lớn vào giờ cao điểm, đường sá thông thoáng hơn, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn", bà Hoa nói.

Để triển khai chủ trương này, ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống biển báo cấm tại nhiều vị trí trọng điểm như: Đường Lý Thái Tổ, nút giao Quốc lộ 1 với cầu vượt Thủy Dương, các nút giao với Tỉnh lộ 28 và Tỉnh lộ 10A, tuyến Nguyễn Gia Thiều, khu vực Tăng Bạt Hổ - Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng kết nối đường Kim Long - Bùi Thị Xuân cùng nhiều vị trí khác. Hệ thống biển báo được bố trí khá rõ ràng, giúp tài xế dễ dàng nhận biết để lựa chọn lộ trình phù hợp trước khi vào khu vực nội đô.

Người dân ủng hộ

Khảo sát một số tài xế xe tải, đa số cho rằng, việc cấm lưu thông theo khung giờ không gây ảnh hưởng lớn đến công việc của họ.

“Xe của tôi thường xuyên vận chuyển hàng hóa tuyến Huế - Đà Nẵng và ngược lại. Nếu cần vào trung tâm thành phố thì tôi đi trước giờ cấm hoặc chờ sau khung giờ cấm. Quan trọng là tài xế phải nắm rõ khung giờ và tuyến đường bị cấm để tránh vi phạm”, ông Nguyễn Như Hiếu, tài xế điều khiển xe tải trên 3,5 tấn trú tại phường Mỹ Thượng chia sẻ.

Theo quy định, trong thời gian bị hạn chế lưu thông vào nội đô, các xe tải từ 3,5 tấn trở lên sẽ di chuyển theo tuyến vành đai thay thế gồm: Quốc lộ 1 - cầu vượt Thủy Dương - Tỉnh lộ 28 - Tỉnh lộ 10A - cầu Chợ Dinh - Nguyễn Gia Thiều - Tăng Bạt Hổ - Quốc lộ 1 đoạn giao đường Lê Duẩn và ngược lại.

Theo các lái xe, việc tổ chức tuyến lưu thông thay thế được xem là giải pháp phù hợp nhằm vừa đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa, vừa giảm áp lực cho khu vực trung tâm thành phố. Cùng với việc cắm biển cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm, nội đô TP. Huế trong các khung giờ cao điểm, ngành chức năng cũng đã cắm biển báo cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49 theo các khung giờ cụ thể nhằm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ này.

“Tình trạng xe tải lớn đi vào khu vực trung tâm trong giờ cao điểm là một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vùng nội đô. Việc phân luồng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông có liên quan đến xe tải trọng lớn”, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.

Cùng với công tác phân luồng, ngành chức năng cần tiếp tục rà soát hệ thống biển báo, tăng cường tuyên truyền để tài xế nắm rõ quy định. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng hạ tầng giao thông đang triển khai. Khi giao thông được tổ chức khoa học, đồng bộ và hợp lý hơn, không chỉ tình trạng ùn tắc được giảm thiểu mà bộ mặt đô thị trung tâm TP. Huế cũng sẽ ngày càng thông thoáng, văn minh và an toàn hơn.