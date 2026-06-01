Từ ngày 2 đến 7/6, TP. Huế xảy ra nắng nóng gay gắt

HNN.VN - Chiều 1/6, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.

 Khi lưu thông ngoài trời với nền nhiệt độ cao, người dân nên chủ động các biện pháp chống nóng 

Theo ghi nhận, nhiệt độ cao nhất trong ngày 1/6 tại trạm Huế đạt 35,4 độ C, độ ẩm thấp nhất 55%; trạm Nam Đông 35,7 độ C, độ ẩm thấp nhất 48%; trạm A Lưới 32,9 độ C, độ ẩm thấp nhất 61%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới (từ ngày 2 đến 3/6), TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 45 - 60%.

Từ ngày 4 đến 7/6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì trên địa bàn thành phố. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động từ 45 - 60%.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo, nắng nóng kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Nền nhiệt cao cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là người già, trẻ em và người lao động làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Tin, ảnh: PHONG ANH
