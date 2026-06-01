15 trường mầm non triển khai thí điểm chương trình mới từ năm học 2026-2027

Cơ sở mầm non độc lập Hành Trình Của Em (Safari Kid), một trong những đơn vị thực hiện thí điểm chương trình

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở giáo dục mầm non đã thảo luận dự thảo Chương trình GDMN mới, đồng thời trao đổi về định hướng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Chương trình GDMN mới được xây dựng theo định hướng phát triển toàn diện trẻ em, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục tích hợp và bảo đảm tính mở, linh hoạt theo từng vùng miền, loại hình cơ sở giáo dục. Chương trình cũng chuyển mạnh từ tiếp cận thiên về truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực; chú trọng giáo dục hòa nhập, giáo dục cảm xúc - xã hội, kỹ năng thích ứng, bảo vệ trẻ em và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thí điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và đội ngũ nhằm bảo đảm việc triển khai đạt chất lượng, hiệu quả.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tọa đàm và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non để nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm, việc xây dựng và triển khai kế hoạch phải bảo đảm phù hợp thực tiễn, không gây áp lực cho giáo viên và trẻ em; chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Tại TP. Huế, Chương trình GDMN mới sẽ được triển khai thí điểm tại 15 trường mầm non thuộc các xã, phường như Thuận Hóa, Phú Bài, Kim Trà, Phong Điền, Phú Vang, Bình Điền, A Lưới 2...