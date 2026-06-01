15 trường mầm non triển khai thí điểm chương trình mới từ năm học 2026-2027

HNN.VN - Chiều 1/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn thực hiện thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non (GDMN) mới năm học 2026-2027.

Cơ sở mầm non độc lập Hành Trình Của Em (Safari Kid), một trong những đơn vị thực hiện thí điểm chương trình 

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở giáo dục mầm non đã thảo luận dự thảo Chương trình GDMN mới, đồng thời trao đổi về định hướng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Chương trình GDMN mới được xây dựng theo định hướng phát triển toàn diện trẻ em, lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục tích hợp và bảo đảm tính mở, linh hoạt theo từng vùng miền, loại hình cơ sở giáo dục. Chương trình cũng chuyển mạnh từ tiếp cận thiên về truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực; chú trọng giáo dục hòa nhập, giáo dục cảm xúc - xã hội, kỹ năng thích ứng, bảo vệ trẻ em và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thí điểm; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí, cơ sở vật chất và đội ngũ nhằm bảo đảm việc triển khai đạt chất lượng, hiệu quả.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện; tăng cường công tác tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo, tọa đàm và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non để nâng cao năng lực đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm, việc xây dựng và triển khai kế hoạch phải bảo đảm phù hợp thực tiễn, không gây áp lực cho giáo viên và trẻ em; chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Tại TP. Huế, Chương trình GDMN mới sẽ được triển khai thí điểm tại 15 trường mầm non thuộc các xã, phường như Thuận Hóa, Phú Bài, Kim Trà, Phong Điền, Phú Vang, Bình Điền, A Lưới 2...

MINH HIỀN
Triển khai đồng bộ lộ trình phân phối xăng sinh học E10

Chiều 1/6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới về kinh doanh xăng dầu và triển khai lộ trình phân phối xăng sinh học E10 trên địa bàn thành phố. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các thương nhân đầu mối, phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Malaysia triển khai dầu diesel sinh học B15 từ ngày 1/6

Từ ngày 1/6, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15, nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.

Tuyển sinh THPT năm học 2026-2027:
Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

Chiều 27/5, các thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 với tâm thế khá thoải mái. Dù số lượng thí sinh tăng mạnh, áp lực cạnh tranh lớn, song đề thi năm nay được đánh giá bám sát chương trình học, có tính phân hóa hợp lý và không gây quá nhiều áp lực cho học sinh.

"Nóng" cùng mùa tuyển sinh lớp 10

Ngày mai (27/5), hơn 18.000 học sinh sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, số lượng thí sinh tăng mạnh khiến mức độ cạnh tranh cao hơn, không khí mùa thi cũng trở nên “nóng” hơn từ cổng trường đến từng phòng thi.

"Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả"

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của chính quyền cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong cách điều hành, trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Từ thực tiễn cơ sở, bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Cựu đã chia sẻ với Huế ngày nay Cuối tuần về những thay đổi trong điều hành để mô hình vận hành hiệu quả.

