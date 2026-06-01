  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/06/2026 17:19

Phường Thuận Hóa công bố các quyết định về công tác cán bộ và quản lý giáo dục

HNN.VN - Chiều 1/6, Đảng ủy và UBND phường Thuận Hóa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường về công tác cán bộ đối với đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn. Hội nghị nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và các cơ sở giáo dục.

Thuận Hóa tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ Nhân dânĐồng bộ nhiều giải pháp xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toànPhường Thuận Hóa phối hợp bàn giao cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ  

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo phường cùng các ban, ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường học và các công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều đã công bố Quyết định điều động ông Đỗ Nguyễn Nhật Trường đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thuận Hóa.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các quyết định được triển khai tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, gồm: Mầm non Phường Đúc, Mầm non Hoa Mai, Mầm non Phước Vĩnh, Tiểu học Trường An, Tiểu học Phường Đúc, Tiểu học Lý Thường Kiệt…

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp của các cán bộ, viên chức được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động trong công việc; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tạo động lực để các đơn vị giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
thuận hoáquyết địnhcán bộ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thuận Hóa tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ Nhân dân

Sáng 1/6, Đảng ủy phường Thuận Hóa tổ chức sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, nhận diện các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy trong giai đoạn tiếp theo.

Thuận Hóa tạo chuyển biến tích cực trong phục vụ Nhân dân
Thành lập ban chỉ đạo và tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới

Chiều 28/5, UBND xã A Lưới 5 phối hợp Đồn Biên phòng Hương Nguyên tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ), quy chế hoạt động và thành lập tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Thành lập ban chỉ đạo và tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top