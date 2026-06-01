Phường Thuận Hóa công bố các quyết định về công tác cán bộ và quản lý giáo dục

Lãnh đạo phường Thuận Hóa trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo phường cùng các ban, ngành, đoàn thể, Ban Giám hiệu các trường học và các công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều đã công bố Quyết định điều động ông Đỗ Nguyễn Nhật Trường đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thuận Hóa.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các quyết định được triển khai tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, gồm: Mầm non Phường Đúc, Mầm non Hoa Mai, Mầm non Phước Vĩnh, Tiểu học Trường An, Tiểu học Phường Đúc, Tiểu học Lý Thường Kiệt…

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và đóng góp của các cán bộ, viên chức được điều động, bổ nhiệm trong thời gian qua. Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động trong công việc; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, việc kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tạo động lực để các đơn vị giáo dục tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.