Hàng ngàn người tham gia rước Phật từ Quốc tự Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm

Đoàn rước Phật qua khỏi cầu Trường Tiền, đi dọc theo đường Lê Lợi

Nghi thức tắm Phật hay còn gọi là lễ Mộc dục - nằm trong chương trình Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026 được tổ chức trang nghiêm vào chiều 30/5 (14/4 âm lịch) do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức.

Buổi lễ diễn ra ngay phía trước chánh điện Quốc tự Diệu Đế - hướng mặt ra bờ sông Đông Ba, trên đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân. Không chỉ tăng ni, Phật tử mà có đông đảo người dân, du khách cũng tìm đến tham dự.

Trong không khí trang nghiêm, chuông trống Bát nhã trầm hùng, tiểu ban Nghi lễ cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh quang lâm lễ đài niêm hương, cử hành khóa lễ lễ Mộc dục truyền thống.

Tiếp theo đó, đoàn cung nghinh cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sanh từ lễ đài qua cổng tam quan chùa Diệu Đế trước khi tôn trí trên xe hoa để bắt đầu hành trình rước bộ lên Tổ đình Từ Đàm.

Với hàng chục đội hình, đoàn rước dẫn đầu là xe lư trầm và đoàn Phật tử mang Quốc kỳ, Đạo kỳ. Theo sau là các đoàn thiếu nữ dâng hoa, đoàn bê tích pháp hiệu, đoàn chư thiên mặc áo bá nạp, áo mã tiên, đội nhã nhạc ngũ lôi và tôn tượng của Đức Phật đản sanh được tôn trí trên đài xe hoa. Sau cùng là các đoàn xe hoa và chư Tăng Ni, Phật tử…

Đoàn rước bộ di chuyển với dòng người kéo dài hơn 1km, đi qua nhiều tuyến đường chính như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo rồi qua cầu Trường Tiền, dọc theo đường Lê Lợi rồi rẽ qua Điện Biên Phủ trước khi dừng lại ở đường Sư Liễu Quán để vào chùa Từ Đàm. Với chiều dài quãng đường hơn 3km, đoàn rước tạo nên không khí trang nghiêm những cũng đậm sắc màu Phật giáo đặc trưng của vùng đất Cố đô.

Lễ rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của người dân xứ Huế.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:

Trước khi diễn ra nghi thức rước Phật là nghi thức tắm Phật hay còn gọi là lễ Mộc dục

Đoàn rước Phật di chuyển ra khỏi tam quan Quốc tự Diệu Đế

Còn với hàng ngàn người bộ hành, đoàn rước Phật còn có sự tham gia của hàng chục xe hoa

Đoàn rước ngang qua cầu Gia Hội. Không khí Phật đản không chỉ trang nghiêm mà còn tại nên sự kiện văn hóa vô cùng độc đáo

Các thiếu nữ di chuyển trong đoàn rước

Hai bên đoàn rước đi qua, rất đông Phật tử chào đón

Đoàn rước đi qua cầu Trường Tiền

Chậm rãi qua khu vực Đài Thánh tử đạo

Bên cạnh tăng ni, Phật tử còn có đông đảo du khách đến tham dự lễ rước

Đoàn rước với sự tham gia của hàng ngàn người, kéo dài hơn 1km

Nhiều người dùng điện thoại tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc lúc đoàn rước ngang qua