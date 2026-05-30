Hàng ngàn người tham gia rước Phật từ Quốc tự Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm

HNN.VN - Sau nghi thức tắm Phật tại Quốc tự Diệu Đế, hàng ngàn tăng ni, Phật tử đã cùng tham gia đoàn rước Phật lên Tổ đình Từ Đàm. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng được tổ chức hàng năm vào dịp Phật đản.

Đoàn rước Phật qua khỏi cầu Trường Tiền, đi dọc theo đường Lê Lợi 

Nghi thức tắm Phật hay còn gọi là lễ Mộc dục - nằm trong chương trình Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026 được tổ chức trang nghiêm vào chiều 30/5 (14/4 âm lịch) do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức.

Buổi lễ diễn ra ngay phía trước chánh điện Quốc tự Diệu Đế - hướng mặt ra bờ sông Đông Ba, trên đường Bạch Đằng, phường Phú Xuân. Không chỉ tăng ni, Phật tử mà có đông đảo người dân, du khách cũng tìm đến tham dự.  

Trong không khí trang nghiêm, chuông trống Bát nhã trầm hùng, tiểu ban Nghi lễ cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Chứng minh quang lâm lễ đài niêm hương, cử hành khóa lễ lễ Mộc dục truyền thống.

Tiếp theo đó, đoàn cung nghinh cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sanh từ lễ đài qua cổng tam quan chùa Diệu Đế trước khi tôn trí trên xe hoa để bắt đầu hành trình rước bộ lên Tổ đình Từ Đàm.

Với hàng chục đội hình, đoàn rước dẫn đầu là xe lư trầm và đoàn Phật tử mang Quốc kỳ, Đạo kỳ. Theo sau là các đoàn thiếu nữ dâng hoa, đoàn bê tích pháp hiệu, đoàn chư thiên mặc áo bá nạp, áo mã tiên, đội nhã nhạc ngũ lôi và tôn tượng của Đức Phật đản sanh được tôn trí trên đài xe hoa. Sau cùng là các đoàn xe hoa và  chư Tăng Ni, Phật tử…

Đoàn rước bộ di chuyển với dòng người kéo dài hơn 1km, đi qua nhiều tuyến đường chính như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo rồi qua cầu Trường Tiền, dọc theo đường Lê Lợi rồi rẽ qua Điện Biên Phủ trước khi dừng lại ở đường Sư Liễu Quán để vào chùa Từ Đàm. Với chiều dài quãng đường hơn 3km, đoàn rước tạo nên không khí trang nghiêm những cũng đậm sắc màu Phật giáo đặc trưng của vùng đất Cố đô.

Lễ rước Phật từ lâu đã trở thành một nghi lễ thiêng liêng mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản của người dân xứ Huế.

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:

Trước khi diễn ra nghi thức rước Phật là nghi thức tắm Phật hay còn gọi là lễ Mộc dục 
 Đoàn rước Phật di chuyển ra khỏi tam quan Quốc tự Diệu Đế
 Còn với hàng ngàn người bộ hành, đoàn rước Phật còn có sự tham gia của hàng chục xe hoa
 Đoàn rước ngang qua cầu Gia Hội. Không khí Phật đản không chỉ trang nghiêm mà còn tại nên sự kiện văn hóa vô cùng độc đáo
 Các thiếu nữ di chuyển trong đoàn rước
 Hai bên đoàn rước đi qua, rất đông Phật tử chào đón
 Đoàn rước đi qua cầu Trường Tiền
 Chậm rãi qua khu vực Đài Thánh tử đạo
 Bên cạnh tăng ni, Phật tử còn có đông đảo du khách đến tham dự lễ rước
 Đoàn rước với sự tham gia của hàng ngàn người, kéo dài hơn 1km
Nhiều người dùng điện thoại tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc lúc đoàn rước ngang qua
 Clip lễ rước Phật từ Quốc tự Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm

MINH HOÀNG
Về Huế đi chùa

Người Huế, không biết từ bao giờ, cứ đến ngày rằm và mồng một âm lịch hàng tháng, nhiều quán ăn đóng cửa, không ít hàng thịt cá ở chợ cũng nghỉ bán. Nhiều quán bán đồ ăn mặn hàng ngày được thay bằng đồ ăn chay.

Tăng cường hợp tác với Encity Singapore trong phát triển đô thị di sản

Sáng 30/5, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Công ty Cổ phần tư vấn Encity Singapore do ông James Chew - Giám đốc Quy hoạch và Đầu tư, nguyên cán bộ quản lý về Quy hoạch và Phát triển của Bộ Phát triển Quốc gia và Cơ quan Tái thiết Đô thị Chính phủ Cộng hòa Singapore làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Hai cây cọ già và ước mơ xanh

Họa sĩ Mai Châu và cố họa sĩ Thân Văn Huy là hai gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật Huế đã để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm chất thiền, chan chứa tình yêu quê hương, đạo pháp và con người. Những bức tranh đủ để người xem chậm lại, chiêm nghiệm và tìm thấy sự an nhiên giữa cuộc đời.

Diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản

Hàng chục chiếc xe hoa diễu hành chào mừng Đại lễ Phật đản PL. 2570 - DL. 2026 qua các tuyến đường trung tâm TP. Huế tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng vô cùng sôi động.

