Ấm áp chương trình Tết Thiếu nhi cho 100 em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Trao quà cho các em học sinh

Tham dự và động viên các em có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện các ban ngành, chính quyền địa phương và đơn vị đồng hành Huế Times Square.

Chương trình đã chào đón 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến từ các xã vùng cao: A Lưới 3, A Lưới 5, Nam Đông và Long Quảng.

Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố Huế chia sẻ, những phần quà tuy nhỏ nhưng gói gém tất cả tình yêu thương, nhằm tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp trong tương lai.

Đại diện cho các địa phương, bà Hồ Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Đông đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo và cộng đồng đối với trẻ em vùng cao.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trích 100 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em tham gia chương trình. Đây là nguồn động viên ý nghĩa, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn.

Sau phần nghi thức trao quà, các em thiếu nhi đã cùng các đại biểu tham gia giao lưu, sinh hoạt văn nghệ và dùng bữa cơm thân mật, ấm cúng tại trung tâm Huế Times Square.

Đặc biệt, để khép lại một ngày Tết Thiếu nhi trọn vẹn, Ban Tổ chức đã đưa toàn bộ 100 em nhỏ đến xem phim giải trí tại rạp Cinestar Huế. Hoạt động này không chỉ mang lại tiếng cười, những trải nghiệm mới mẻ mà còn để lại những kỷ niệm đẹp, ấm áp tình yêu thương trong lòng các em trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.