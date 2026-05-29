Ấm áp chương trình Tết Thiếu nhi cho 100 em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

HNN.VN - Ngày 1/6, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Huế phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức chương trình Tết Thiếu nhi năm 2026 dành cho các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

 Trao quà cho các em học sinh 

Tham dự và động viên các em có bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng đại diện các ban ngành, chính quyền địa phương và đơn vị đồng hành Huế Times Square.

Chương trình đã chào đón 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến từ các xã vùng cao: A Lưới 3, A Lưới 5, Nam Đông và Long Quảng.

Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thành phố Huế chia sẻ, những phần quà tuy nhỏ nhưng gói gém tất cả tình yêu thương, nhằm tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp trong tương lai.

Đại diện cho các địa phương, bà Hồ Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Đông đã bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo và cộng đồng đối với trẻ em vùng cao.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trích 100 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các em tham gia chương trình. Đây là nguồn động viên ý nghĩa, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và tinh thần trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn.

Sau phần nghi thức trao quà, các em thiếu nhi đã cùng các đại biểu tham gia giao lưu, sinh hoạt văn nghệ và dùng bữa cơm thân mật, ấm cúng tại trung tâm Huế Times Square.

Đặc biệt, để khép lại một ngày Tết Thiếu nhi trọn vẹn, Ban Tổ chức đã đưa toàn bộ 100 em nhỏ đến xem phim giải trí tại rạp Cinestar Huế. Hoạt động này không chỉ mang lại tiếng cười, những trải nghiệm mới mẻ mà còn để lại những kỷ niệm đẹp, ấm áp tình yêu thương trong lòng các em trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

THÁI SƠN
Nhiều hoạt động hướng về trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi

Ngày 29/5, Bộ Công an tổ chức lễ phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”. Cùng ngày, nhiều đơn vị, địa phương và tổ chức tôn giáo trên địa bàn triển khai các hoạt động hướng về trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đẩy mạnh chiến lược hợp tác truyền thông quốc tế với Hãng thông tấn CNN

Ngày 27/5, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hãng thông tấn CNN International Commercial do ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch Điều hành làm trưởng đoàn, nhằm thảo luận về chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cốt lõi của đô thị Huế ra thế giới giai đoạn 2026 - 2030.

Trưng bày, giới thiệu di sản Phật giáo Huế mùa Phật đản

Triển lãm “Dấu ấn di sản Phật giáo Huế” nằm trong chuỗi các hoạt động nhân Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, vừa khai mạc chiều 24/5 tại không gian Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Bệnh viện Trung ương Huế trao quà cho bệnh nhi khó khăn

Hoạt động trên được Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với Đoàn từ thiện Đà Nẵng tổ chức dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

