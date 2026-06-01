124 phạm nhân tại TP. Huế được đặc xá, trở về cộng đồng

Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an TP. Huế trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định

Phát huy truyền thống nhân đạo, khoan hồng của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã nhiều lần thực hiện chính sách đặc xá đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động và học tập tốt, tạo điều kiện để họ sớm trở về với gia đình; từ đó, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Năm 2026 càng mang ý nghĩa đặc biệt khi cả nước vừa long trọng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026) và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 về đặc xá năm 2026 cho 9.950 phạm nhân trên phạm vi cả nước. Riêng tại Trại tạm giam Công an TP. Huế, có 12 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá đợt này.

Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, cũng như các đợt đặc xá được thực hiện trong những năm qua, quá trình rà soát, xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2026 được Công an thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chặt chẽ, công khai, dân chủ, bảo đảm khách quan, công bằng, đúng đối tượng và đúng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc 12 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an thành phố được đặc xá lần này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng trong quá trình cải tạo, lao động, học tập, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Đồng thời, kết quả đó cũng phản ánh hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giam giữ, gia đình, các cơ quan, đoàn thể và toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải, tích cực phấn đấu vươn lên.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam Bình Điền

Tại Trại giam Bình Điền, dịp này có 112 phạm nhân được nhận quyết định đặc xá, trở về với gia đình và cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Đình Kháng, Giám thị Trại giam Bình Điền nhấn mạnh, đặc xá là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội đã thực sự ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tốt và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Đình Kháng mong muốn các phạm nhân được đặc xá sẽ chấp hành tốt các quy định của địa phương, tiếp tục rèn luyện, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội, không tái phạm tội, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.