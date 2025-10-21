Hướng đến thành phố phát triển xanh và bền vững

Ký kết hợp tác MOU giữa công ty Netzero và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho biết, thời gian qua, thành phố Huế đã triển khai nhiều chương trình quan trọng, ban hành Kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn đến năm 2035, triển khai thí điểm xe tải điện thu gom rác và chương trình vay ưu đãi cho người dân mua xe máy điện. Thành phố cũng đã định hướng phát triển năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, điện gió, điện rác và sinh khối. Đặc biệt, thành phố nghiên cứu mô hình Vùng phát thải thấp (LEZ) cho khu vực lõi di sản, nhằm kiểm soát khí thải giao thông và bảo vệ chất lượng không khí.

Hội thảo là cơ hội để các đơn vị liên quan cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khả thi, nhằm đưa Huế trở thành đô thị di sản - xanh - thông minh, tiên phong trong thực hiện mục tiêu Net Zero 2050. “Tôi mong rằng các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ giúp Thành phố hoàn thiện chiến lược và lộ trình hành động trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nói.

Hội thảo đã tập trung trình bày, tham luận một số nội dung về Quản lý phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi chính quyền đô thị 2 cấp; Thực trạng phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Thành phố Huế; Chính sách xây dựng Vùng phát thải thấp (LEZ) cho thành phố Huế; Giới thiệu Khung hướng dẫn xây dựng phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các đô thị Việt Nam; Khung hướng dẫn xây dựng phát triển đô thị xanh, phát thải thấp cho các đô thị Việt Nam; Cam kết của Việt Nam tại COP26 và các nỗ lực từ COP26 đến COP29; Kinh nghiệm quốc tế: Từ thách thức chất thải đến hành động vì khí hậu: Giải pháp hạ tầng và tài chính cho quá trình chuyển đổi đô thị của Việt Nam.

Cũng tại hội thảo đã diễn ra ký kết hợp tác MOU giữa công ty Netzero và Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế nhằm tạo cơ sở thực hiện các chương trình hành động sắp tới, đồng hành cùng thành phố xây dựng Huế trở thành thành phố phát triển xanh và bền vững.