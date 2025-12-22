Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân

Đại diện lãnh đạo tặng hoa cho các đoàn vận động viên thuộc Cụm thi đua số 2. Ảnh: T.H

Tham dự, có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế, Trưởng ban tổ chức Hội thao; Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng.

Hội thao lần này có sự góp mặt của hơn 150 vận động viên đến từ công an các thành phố trong Cụm thi đua số 2 gồm: TP. Huế, TP. Đà Nẵng, TP. Cần Thơ. Đây là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu cho phong trào rèn luyện thể dục, thể thao tại đơn vị; là những cán bộ tham mưu bản lĩnh, sáng tạo, tinh thần quyết tâm cao không chỉ trong công tác mà cả trên sân cỏ, sân đấu.

Tại hội thao, các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 môn thi đấu gồm: bóng đá, cầu lông, bóng bàn và Pickleball.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh, hội thao lần này được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tham mưu; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa công an các thành phố trong Cụm thi đua số 2; lựa chọn đội tuyển bóng đá và các vận động viên xuất sắc tham gia vòng chung kết Hội thao lực lượng Tham mưu trong CAND.

Hội thao diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23/12 đến 25/12/2025.