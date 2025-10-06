Sẵn sàng các phương án vệ sinh đô thị mùa mưa bão

Sau bão, công tác thu gom rác, vệ sinh đô thị được HEPCO chú trọng

Chuẩn bị kỹ lưỡng, ứng phó kịp thời

Từ giữa năm nay, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão: Bão số 1 (Wutip), bão số 3 (Wipha) và bão số 5 (Kajiki). Sau những lần mưa lớn do bão gây ra, HEPCO đều huy động nhân lực để dọn dẹp vệ sinh, khôi phục cảnh quan. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt của HEPCO đã sớm triển khai các phương án phòng, chống bão lụt và vệ sinh môi trường với tinh thần “4 tại chỗ” được đặt lên hàng đầu, đảm bảo mọi tình huống đều có phương án xử lý ngay tại địa bàn.

“Năm nay bão đến sớm hơn với mọi năm. Những bản tin dự báo thời tiết gần đây cũng thông tin không khí lạnh có thể đến sớm hơn mọi năm, với việc hiện tượng La Nina quay lại. Trước thực tế đó, HEPCO đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án để thực hiện tốt công tác phòng, chống bão lụt, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra”, ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO chia sẻ.

Theo đó, HEPCO đã rà soát, kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Xe chuyên chở, máy bơm công suất lớn, máy phát điện dự phòng đều được vận hành thử, đảm bảo hoạt động ổn định khi cần. Các thùng rác công cộng ở vị trí dễ ngập úng được gia cố, neo giữ chắc chắn nhằm tránh bị cuốn trôi trong dòng nước lũ. Toàn bộ xe gom rác, dụng cụ lao động cũng được di chuyển lên khu vực cao ráo hoặc khóa chặt tại điểm tập kết an toàn để sẵn sàng đưa vào sử dụng ngay khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Đối với hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công ty đã xây dựng phương án ngắt điện linh hoạt tại các vùng trũng thấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời điểm nước dâng cao. HEPCO đồng thời liên tục cập nhật dự báo thời tiết, lịch thu gom rác, triển khai số điện thoại đường dây nóng (0234. 3997799) để người dân phản ánh thông tin sự cố nhằm kịp thời xử lý.

Ở các khu xử lý rác tập trung, những biện pháp gia cố và phòng ngừa sự cố được triển khai từ rất sớm. Bờ bao được kiểm tra và gia cố chắc chắn, các mương thoát nước tự nhiên được khơi thông thường xuyên để giảm nguy cơ ứ đọng. Tại khu vực chôn lấp, lò đốt và hồ chứa nước rỉ rác, đơn vị cũng chủ động triển khai chống sạt lở, che chắn và dự trữ đầy đủ nhiên liệu, vật tư, phụ tùng thay thế nhằm bảo đảm dây chuyền vận hành liên tục kể cả khi mưa bão kéo dài nhiều ngày.

HEPCO cũng đồng thời chú trọng bảo vệ sức khỏe cho công nhân bằng việc trang bị đầy đủ áo phao, quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang và cả thực phẩm khô để phòng khi phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Lực lượng bảo vệ và hậu cần luôn duy trì chế độ trực 24/24 để ứng cứu ngay khi có tình huống bất ngờ.

Nhiều kịch bản ứng phó tùy theo cấp độ bão và mức độ ảnh hưởng cũng đã được HEPCO xây dựng. Trường hợp tuyến vận chuyển chính bị ngập sâu hoặc chia cắt, công ty sẽ bố trí phương tiện thay thế để bảo đảm dòng chảy rác thải không bị gián đoạn. Khi nước rút, kế hoạch tăng ca, bổ sung lực lượng được triển khai khẩn trương nhằm đẩy nhanh tiến độ thu gom rác, xúc bùn, làm sạch đường phố và khôi phục cảnh quan. Trong tình huống khối lượng công việc vượt quá khả năng, HEPCO sẵn sàng ký hợp đồng huy động thêm phương tiện, nhân lực từ bên ngoài để bảo đảm tiến độ.

Ông Trần Hữu Ân nhấn mạnh: “Chúng tôi coi công tác vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão là nhiệm vụ trọng tâm. Từng xí nghiệp đều có kịch bản riêng, nhưng quan trọng hơn là sự phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo thu gom rác kịp thời, không để ùn ứ gây mất vệ sinh hay phát sinh dịch bệnh”.

Chủ động công tác vệ sinh đô thị sau bão

Cũng theo ông Trần Hữu Ân, khi mưa bão xảy ra, HEPCO triển khai công việc theo thứ tự ưu tiên: Dọn cây đổ, thông tuyến giao thông, khắc phục hệ thống điện chiếu sáng, sau đó đến thu gom rác sinh hoạt, xử lý bùn đất và cuối cùng là làm sạch vỉa hè, khu công cộng. Các đội công nhân sẽ bắt đầu tăng ca thu gom từ 3 giờ sáng, duy trì đến tận khuya, thực hiện theo phương châm “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”. Trọng điểm là các khu vực trung tâm, nơi tập trung đông dân cư và tổ chức nhiều hoạt động chính trị, xã hội. Khi hệ thống chiếu sáng được khôi phục, lịch thu gom sẽ được điều chỉnh sớm hơn để đẩy nhanh tiến độ.

Trong công tác xử lý bùn đất, HEPCO huy động lực lượng lớn tập trung tại các tuyến dọc các sông Đông Ba, sông An Cựu, sông Hương, sông Như Ý và các trục đường chính. Các xí nghiệp môi trường và thoát nước phối hợp xịt rửa, khơi thông cống rãnh, nạo vét hố ga, lắp đặt lại nắp sắt bị mất để đảm bảo an toàn giao thông.

Công nhân cũng được phân công vớt bèo, khơi thông dòng chảy tại các điểm nóng như chợ Thông, cầu Lợi Nông, cầu gỗ lim. Tại vùng ven, nơi ngập úng kéo dài, HEPCO phối hợp với UBND các phường/xã tận dụng sân chơi, bãi tập kết để gom rác, sau đó vận chuyển bằng đường bộ hoặc ghe thuyền.

Đặc biệt, để ứng phó tình huống tuyến đường lên Nhà máy điện rác Phú Sơn bị chia cắt, HEPCO đã chuẩn bị phương án vận chuyển tạm thời sang bãi rác Thủy Phương. Các khu xử lý lớn được gia cố kỹ lưỡng, che chắn bãi chứa, ngăn ngừa nước rỉ rác, đảm bảo tiếp nhận khối lượng rác tăng cao sau mưa lũ mà không gây ra sự cố môi trường.