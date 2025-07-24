Di sản Huế qua cách nhìn của sinh viên kiến trúc

Những tác phẩm ký họa của sinh viên Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Người yêu nghệ thuật nói chung và hội họa, đặc biệt là ký họa đã rất bất ngờ khi chứng kiến những tác phẩm ký họa của sinh viên khoa Kiến trúc (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) về chủ đề “Huế, xưa và nay”.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập của khoa diễn ra trong những ngày trung tuần tháng 9 với rất nhiều sự kiện, ấy vậy mà cuộc thi ký họa đã trở thành điểm nhấn, cuốn hút thật sự với những ai ghé qua không gian trưng bày. Di sản, kiến trúc Huế là đề tài ký họa quá quen thuộc, nhận được sự quan tâm của rất nhiều họa sĩ, sinh viên nghệ thuật. Vì thế có khá nhiều cuộc trưng bày, triển lãm về chủ đề này, nhưng “Huế, xưa và nay” vẫn mang chất riêng pha lẫn sự độc đáo của góc nhìn người học kiến trúc với tài hoa nghệ thuật trong từng nét vẽ.

Đứng trước tác phẩm vẽ về chùa Thiên Mụ, người xem không khỏi choáng ngợp bởi tình yêu của tác giả đặt lên di sản Huế như thế nào khi một ngôi tháp Phước Duyên nếu nhìn ở bên ngoài cổ kính, uy nghiêm thì khi vào tranh ký họa càng trở nên tráng lệ. Nhìn kỹ tác phẩm có thể thấy hàng vạn nét chấm của chì, tất cả hòa quyện, tạo nên một tuyệt tác ấn tượng trong mắt người thưởng lãm. Cạnh đó còn có rất nhiều tác phẩm ký họa về những công trình kiến trúc di sản nổi tiếng khác của Huế như lầu Ngũ Phụng, Phu Vân Lâu, Kỳ đài, hồ Tịnh Tâm, lăng Khải Định, chùa Diệu Đế, cầu Trường Tiền... Những công trình kiến trúc hiện đại như Nhà thờ Phủ Cam, Ga Huế, thậm chí là công trình còn mới toanh Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Tuy khác nhau về đề tài, thời gian và không gian ký họa, nhưng có thể thấy được sự đồng điệu, tấm lòng yêu Huế tha thiết trong dòng chảy thời gian, gắn với những nét đẹp văn hóa, lịch sử và quá trình đô thị hóa.

Lê Bá Phước - một trong những sinh viên Khoa Kiến trúc (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) đã đưa đến không gian trưng bày tác phẩm vẽ về lầu Ngũ Phụng bên trên Ngọ Môn Huế. Rất nhiều người tò mò đặt câu hỏi tại sao Phước không ký họa về lầu Ngũ Phụng hiện tại, thay vào đó “ngược dòng thời gian” vẽ công trình này trong một giai đoạn xuống cấp từ nhiều năm về trước.

Chàng sinh viên này kể rằng, đã tìm hiểu rất kỹ về công trình kiến trúc được xem là một trong những biểu tượng của Huế. Để có được một công trình nguyên vẹn như hôm nay, lầu Ngũ Phụng đã trải qua những thăng trầm, biến cố lịch sử lẫn thời tiết khắc nghiệt của vùng đất dẫn đến xuống cấp trước khi được trùng tu. Do vậy muốn kể lại câu chuyện ấy như nhắc nhở một kỷ niệm và công sức, sự nỗ lực của hậu thế trong việc chung tay bảo tồn di sản.

Tác phẩm này được Phước thực hiện dựa trên một tác phẩm ảnh chụp lầu Ngũ Phụng trong giai đoạn rệu rã, được chống đỡ bằng hệ thống giàn giáo nhưng vẫn đầy uy nghiêm. “Qua tác phẩm em muốn đề cao trách nhiệm của hậu thế với công cuộc bảo tồn, trùng tu những giá trị di sản văn hóa mà cha ông để lại. Hy vọng rằng, không riêng gì lầu Ngũ Phụng mà nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu khác của Huế nói chung sẽ được hồi sinh”, Phước tâm tình.

Giữa rất nhiều tác phẩm về đề tài kiến trúc, di sản được trưng bày, một trong những tác phẩm trở nên nổi bật bởi sự mới mẻ, hiện đại đó là tác phẩm ký họa Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Sinh viên Lê Phước Nguyên, tác giả của tác phẩm này chia sẻ một cách thật lòng rằng, di sản Huế đã quá ấn tượng với nhiều người vì thế em muốn ký họa một trong những công trình kiến trúc mang hơi thở hiện đại. Và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, công trình kiến trúc từng được trao rất nhiều giải thưởng về kiến trúc là ý tưởng đầu tiên được Nguyên nghĩ tới.

“Em phải chạy lên chạy về mấy lần để ngắm, tìm cảm xúc để ký họa. Đúng là một công trình hiện đại nhưng vẫn dựa trên ý tưởng kiến trúc xưa nên tạo ra được một điểm nhấn và thay đổi diện mạo Huế”, Nguyên nói và vui mừng khi được mọi người đánh giá cao về ý tưởng thai nghén tác phẩm.

Cứ như thế, đằng sau mỗi tác phẩm ký họa của những kiến trúc sư tương lai là một câu chuyện, mỗi suy tư và ước nguyện, nhưng trên cả là tình cảm tốt đẹp mà họ gửi gắm cho vùng đất nơi mình sinh ra, hay đến đây học tập.