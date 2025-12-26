  • Huế ngày nay Online
Nhiều học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi có biểu hiện nôn ói sau bữa ăn bán trú

HNN.VN - Trưa 26/12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP. Huế), trong thời gian tổ chức bữa ăn trưa bán trú cho học sinh đã ghi nhận một số trường hợp học sinh có biểu hiện nôn ói sau khi ăn. Sự việc nhanh chóng được nhà trường phát hiện, xử lý kịp thời, đồng thời báo cáo đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để theo dõi, làm rõ nguyên nhân.

Sở Y tế TP. Huế đang phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường kiểm tra quy trình lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn bán trú 

Theo thông tin từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, có 8 học sinh thuộc hai lớp 2/2 và 2/3 xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Ngay khi phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã phối hợp với nhân viên y tế trường và Ban Giám hiệu để theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, triển khai các biện pháp xử lý ban đầu nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

Cô Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự việc được báo cáo kịp thời đến UBND phường Phú Xuân và các cơ quan y tế liên quan để phối hợp xử lý theo quy định. Trong số các học sinh có biểu hiện nôn ói, 3 em được phụ huynh đưa về nhà để tiếp tục theo dõi, chăm sóc; 5 em còn lại được y tế nhà trường theo dõi tại chỗ, sức khỏe ổn định và vẫn tham gia học tập bình thường trong ngày. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các học sinh đều ổn định, chưa ghi nhận diễn biến bất thường.

Chiều 26/12, các lớp học của trường vẫn diễn ra bình thường 

Nhà trường cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và các cơ quan chức năng nhằm theo dõi sát tình hình sức khỏe học sinh để kịp thời có biện pháp xử lý nếu phát sinh tình huống bất thường. 

Liên quan đến vụ việc, BSCKII Lê Đình Nhân, Trưởng phòng An toàn thực phẩm (Sở Y tế TP. Huế) cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ra tình trạng nôn ói ở học sinh. Ngành y tế đồng thời nắm danh sách, số lượng học sinh có biểu hiện bất thường và địa chỉ các gia đình để theo dõi sức khỏe, kịp thời can thiệp nếu có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Theo BSCKII Lê Đình Nhân, thời gian qua, ngành y tế TP. Huế đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu, nhân viên y tế và những người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm tại các bếp ăn trường học. Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh, các cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở giáo dục cần tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; lựa chọn nguồn thực phẩm rõ nguồn gốc, đảm bảo tươi sống; thực hiện nghiêm quy trình chế biến “ăn chín, uống sôi”; lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các bếp ăn tập thể trong trường học.

NGỌC KHÁNH
