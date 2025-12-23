Thành phố Huế giải quyết việc làm vượt kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025

  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Sáng 25/12, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình việc làm giai đoạn 2021 - 2025. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, dự và chỉ đạo.

 Trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể tại hội nghị

5 năm qua, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 85.300 lao động, đạt 102,2% kế hoạch; trong đó đưa 9.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cùng các mô hình sinh kế đã tạo việc làm cho hơn 43.600 lao động, góp phần ổn định đời sống, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm tiếp tục phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã ủy thác và giải ngân hơn 1.500 tỷ đồng cho trên 26.000 lượt khách hàng vay vốn, tạo việc làm ổn định cho hơn 26.100 lao động. Hoạt động kết nối cung - cầu lao động được đẩy mạnh thông qua các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, tháng việc làm và sàn giao dịch việc làm trực tuyến, thu hút gần 1.000 lượt doanh nghiệp tham gia.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, tập trung phân tích thực trạng thiếu hụt lao động cục bộ, nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo nghề với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiến nghị tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện Chương trình việc làm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện cơ chế, chính sách việc làm theo Luật Việc làm năm 2025; tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo thêm nhiều việc làm bền vững. Tiếp tục phát huy hiệu quả tín dụng chính sách tạo việc làm, đổi mới hoạt động sàn giao dịch việc làm gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Dịp này, UBND thành phố trao tặng bằng khen cho 10 tập thể và 13 cá nhânthành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Hải Thuận
UBNDHuếtổng kếtlao độngviệc làm
