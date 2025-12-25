Giữ vững an ninh, trật tự trong giai đoạn mới

Dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Trung ương có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía TP. Huế, có các ông: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các vị trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Năm 2025, Công an TP. Huế đã thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất là: "Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần kiến tạo, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của địa phương”. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ (năm 2025 giảm 18,95%); tỷ lệ điều tra khám phá án về trật tự xã hội đạt cao (491/556 vụ, đạt 88,31%); tai nạn giao thông đường bộ được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí; tình hình cháy giảm sâu so với năm 2024. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương xây dựng 30% địa bàn cấp xã không có ma túy và đến năm 2030, 100% địa bàn cấp xã không có ma túy, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Bên cạnh đó, việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã được cả hệ thống chính trị quan tâm lãnh, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Công an TP. Huế vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2025. Toàn lực lượng có 148 lượt tập thể và 1.073 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng; 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, Công an TP. Huế vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Công an thành phố đạt được trong năm qua. Năm 2026, với vai trò, tâm thế, vị thế mới của thành phố trực thuộc Trung ương, cùng truyền thống đoàn kết, ý chí, bản lĩnh vững vàng, Công an TP. Huế cần tích cực, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố những vấn đề cơ bản, chiến lược, chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Đồng thời, nắm và dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa; không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; đấu tranh hiệu quả, quyết liệt với các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Bên cạnh đó, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, trước mắt, đảm bảo cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được an toàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Công an TP. Huế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 1 cá nhân; trao cờ của Bộ Công an cho 8 đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trao cờ thi đua cho 4 đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; Giám đốc Công an thành phố trao tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho 28 tập thể và giấy khen cho 5 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021 - 2025).