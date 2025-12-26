Đối thoại, thương lượng tập thể tạo nền tảng ổn định quan hệ lao động

Lãnh đạo thành phố trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ” giai đoạn 2022 - 2025

Giai đoạn 2022 - 2025, đề án tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng quan hệ lao động trên địa bàn. Công tác quản lý Nhà nước về lao động từng bước được nâng cao; vai trò của tổ chức công đoàn, cơ chế đối thoại và thương lượng tập thể ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế tranh chấp, ổn định sản xuất và đời sống người lao động.

Trong đó, các cơ quan chức năng đã tổ chức 8 hội nghị phổ biến pháp luật lao động với gần 1.500 đại biểu, 6 chương trình đối thoại chính sách liên quan tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiền thuê nhà cho người lao động với hơn 1.400 lượt người tham dự. Các cấp công đoàn tổ chức 59 lớp tập huấn về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở, thu hút trên 5.000 lượt đoàn viên, người lao động.

Việc thực hiện dân chủ tại nơi làm việc có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn thành phố có 240/289 doanh nghiệp đủ điều kiện đã tổ chức hội nghị người lao động, đạt 81,2%; 221/303 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 73%. Trong giai đoạn này, có 485 doanh nghiệp xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trong đó nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động như tăng tiền ăn ca, giảm giờ làm việc, tăng ngày nghỉ.

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, góp phần nâng cao kỷ cương pháp luật lao động. Ngành chức năng đã kiểm tra trên 100 doanh nghiệp; Bảo hiểm Xã hội thành phố kiểm tra 184 đơn vị, kiến nghị truy thu và thu hồi các khoản đóng bảo hiểm với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp vi phạm.

Không khí lao động sản xuất tại Công ty SCavi Huế

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong triển khai đề án.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy cơ chế ba bên; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, gắn với thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật lao động, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của thành phố.

Dịp này, lãnh đạo UBND thành phố đã trao tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ” giai đoạn 2022 - 2025.